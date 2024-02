Santander reforça a contratação de equipe no Rio Grande do Sul

Devido a crescente demanda do segmento pessoa física alta renda no Rio Grande do Sul, o Santander está fortalecendo sua equipe no Estado. As oportunidades de trabalho são para Assessores de Investimentos, dentro do projeto AAA, para Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e São Leopoldo. São 30 vagas, para contratação imediata, em regime CLT.

Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. Apara essa oportunidade, ae aconsiderada um grande diferencial. Para se candidatar, basta se inscrever emSegundo Valquiria Maroni, líder regional do Santander AAA no Rio Grande do Sul, a necessidade de aumentar a contratação de equipe é fruto de condições de trabalho diferenciadas e um portifólio de produtos diversificado. “Com a regionalização dos escritórios de atendimento a investidores, que hoje já estão em várias regiões do Rio Grande do Sul, tivemos um crescimento no número de clientes gaúchos em função do atendimento personalizado. O cenário se mostra promissor para nossos assessores, pois valorizamos um modelo inovador e empreendedor. Oferecemos uma carteira de clientes, carteira assinada, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional”, destaca a executiva.O projeto AAA do Santander criado há cerca de dois anos já se consolida como um modelo de sucesso, com 1,5 mil assessores contratados em todo o País e cujo. Atualmente, há 163 cidades com presença de assessores AAA, em 19 estados.“Temos a convicção de que estamos construindo a melhor plataforma de investimentos do mercado, consolidando a instituição em referência na pauta de investimentos. As novas vagas dão sequência a este plano e demonstram que acertamos a mão na construção de um modelo escalável, inovador e disruptivo de assessoria de investimentos”, destaca Luciane Effting, Executiva de Investimentos do Santander Brasil.Além dos grandes centros como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília, o projeto AAA está inserido no Norte, Nordeste, Sul e Centro Oeste do País.