Prefeitura de Porto Alegre abre seleção de estágio para 264 vagas

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) o edital de abertura para o processo seletivo de Estágio 003/2024. Os candidatos podem realizar as inscrições de quinta-feira, 15, a 20 de março no site do CIEE-RS. No total são 264 vagas, mais cadastro reserva.



Conforme edital, são 148 vagas de nível superior entre os cursos de bacharelado e superior em Tecnologia, Administração, Agronomia, Arquivologia, Arquitetura, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia Hídrica, Engenharia Elétrica, Enfermagem, Estatística, Farmácia, Física Médica, Fotografia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Geografia, Hotelaria, Jornalismo, Letras, Museologia, Música, Odontologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Saúde Coletiva, Turismo, Recursos Humanos, Produção Fonográfica, Produtores e Músicos de Rock e Música.



Para o nível médio e técnico são 116 vagas distribuídas nos cursos técnicos em Administração, Contabilidade, Edificações, Eletrônica/Eletrotécnica, Elétrica, Eletromecânica, Estrada, Enfermagem, Farmácia, Guia de Turismo, Hidrologia/Saneamento, Informática, Mecânica, Manutenção Automotiva, Nutrição e Dietética, Química, Secretariado e Telecomunicações e ensino médio.



Em março, os candidatos previamente inscritos farão as provas objetivas disponibilizadas pelo CIEE-RS em ambiente virtual: no dia 26 para as vagas de nível superior e no dia 27 para o ensino médio e técnico.



Bolsa-auxílio

A prefeitura remunera a título de bolsa-auxílio o valor de R$ 7,57 por hora a estagiários de nível médio e técnico e R$ 8,51 por hora para estagiários de nível superior. Os estudantes recebem, ainda, auxílio-transporte no valor de duas tarifas diárias do transporte coletivo de Porto Alegre, considerando 22 dias úteis no mês, totalizando R$ 211,20 ao mês.