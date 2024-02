Ibovespa cai 0,15%, aos 128 mil pontos, mas avança 0,66% na semana

Em leve baixa de 0,15%, aos 128.025,70 pontos nesta última sessão do intervalo, o Ibovespa acumulou ganho de 0,66% desde a abertura do dia 5, no que foi apenas a segunda semana positiva nas seis deste início de ano. Hoje, sem catalisadores de peso para induzir os negócios em uma direção ou outra, prevaleceu a cautela para os feriados na China, pela passagem do ano-novo lunar, e no Brasil, que manterá os mercados locais fechados até a manhã da próxima quarta-feira (14), com o carnaval. Hoje, o Ibovespa oscilou dos 127.579,40 aos 128.895,67, saindo de abertura a 128.215,62 pontos, em baixa moderada na maior parte da sessão."O mercado operou de forma lateral, digerindo os dados de inflação IPCA do dia anterior, acima do esperado, ainda que não tenham sido preocupantes a ponto de mudar a posição do Banco Central com relação à Selic. O modo foi de cautela, postura defensiva que deixou a Bolsa perto do zero a zero, na medida em que não haverá negócios nos próximos dias no Brasil, mas os mercados continuarão abertos nos Estados Unidos", diz Felipe Moura, analista da Finacap Investimentos.Na B3, o giro ficou em R$ 23,8 bilhões nesta sexta-feira em que o Ibovespa emendou a terceira perda diária. No mês, o índice da B3 sobe 0,21% e, no ano, cede 4,59%. Na ponta perdedora na sessão, 3R Petroleum (-3,82%), Assaí (-3,47%) e Multiplan (-3,01%). No lado oposto, Alpargatas (+7,48%), MRV (+6,87%) e Casas Bahia (+4,27%).Entre as blue chips, poucos nomes foram bem, com destaque para Itaú (PN +1,27%). Vale ON cedeu 0,44% e Petrobras caiu 1,13% (ON) e 1,34% (PN, na mínima do dia no fechamento), mesmo com o petróleo em alta moderada na sessão - e no dia seguinte a relatório de produção e vendas sólido, em linha com o esperado para a estatal. Entre as utilities, Eletrobras avançou, com PNB em alta de 2,14% e a ON, de 1,63%.Banco do Brasil ON, por sua vez, fechou o dia em baixa de 1,66%, após o balanço trimestral, divulgado na noite de ontem. "O lucro líquido ajustado veio relativamente alto, na casa de R$ 9,4 bilhões, e o lucro líquido contábil ficou na casa dos R$ 8,8 bilhões, em leve crescimento ano contra ano e trimestre contra trimestre", diz Leonardo Piovesan, analista da Quantzed. "O ponto mais negativo do resultado foi o aumento do PDD provisões para devedores duvidosos - bem alto no ano contra ano -, de mais de 50%. O mercado não estava esperando isso", acrescenta.Na agenda macro nesta sexta-feira, "a divulgação pelo IBGE do aumento no volume de serviços em dezembro, de 0,3% em relação a novembro e encerrando o ano com alta de 2,3%, parece um sinal bom com relação à recuperação econômica", aponta Lucas Almeida, sócio da AVG Capital.Ainda assim, o quadro das expectativas para o comportamento das ações no curtíssimo prazo está inclinado para o lado negativo no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. A maioria dos participantes (60%) espera queda do Ibovespa - mais que os 42,86% da semana passada -, enquanto o restante se divide igualmente entre estabilidade (20%) e avanço do índice (20%).