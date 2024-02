Unidade do Tudo Fácil será inaugurada no POP Center

Com um investimento de mais R$ 2 milhões, a unidade Tudo Fácil do Centro será inaugurada nesta terça-feira (6) no Centro Popular de Compras, o POP Center, no Centro Histórico de Porto Alegre. A estrutura vai funcionar em um espaço de 669 metros quadrados, na avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar. O espaço contará com 37 guichês de atendimento e estará aberto ao público a partir de quarta-feira (7). Além dos guichês para atendimento presencial, o Tudo Fácil Centro terá ainda 10 computadores de autoatendimento, disponíveis para o cidadão acessar 717 serviços estaduais do portal rs.gov.br.

A unidade no Centro de Porto Alegre oferecerá mais de 90 tipos de atendimentos presenciais de diferentes órgãos públicos e privados, como Instituto-Geral de Perícias (IGP), Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS), IPE Prev, IPE Saúde, Corsan, CEEE Equatorial e serviços da prefeitura - Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), IPTU e telefone 156. Também serão oferecidos os serviços da Secretaria Estadual da Fazenda, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e da Ouvidoria Geral do Estado.

A cerimônia no POP Center contará com as presenças do governador Eduardo Leite, da secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, da CEO do Pop Center, Elaine Deboni, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Segundo Elaine Deboni, o investimento para a construção da unidade, que vai funcionar no terceiro andar do centro de compras, foi totalmente bancada pelos 680 lojistas do estabelecimento comercial e é uma das novidades do espaço apresentadas em meio às comemorações de 15 anos do POP Center.