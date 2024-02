Mais de 40 entidades assinam manifesto contra isenção de plataformas internacionais

Sob o título “Danos da desigualdade tributária são claros. Não há mais o que analisar”, 41 entidades representativas da indústria e do varejo brasileiro, entre elas a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), assinaram nota conjunta tratando dos impactos da isenção das plataformas digitais internacionais em remessas de até US$ 50,00 (R$ 250,00). O documento foi divulgado nesta quarta-feira (31), conforme a Abicalçados.O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, desde agosto passado, quando as plataformas internacionais passaram a ter isenção de impostos de importação, a indústria nacional vem perdendo espaço no varejo nacional. “É uma concorrência desleal, pois pagamos os impostos todos em cascata. É uma medida que vem ceifando milhares de empregos no Brasil e destruindo a indústria nacional”, comenta o dirigente.Na nota, as entidades frisam que o Governo já foi alertado sobre o impacto no emprego, mas que nada foi feito até o momento. “No mínimo, enquanto não se toma uma decisão, o mais justo seria isentar também a indústria e o comércio nacionais”, frisa o documento.Assinam o documento, além da Abicalçados, as seguintes entidades: ABCOMM, ABEVD, ABIESV, ABIÓPTICA, ABIT, ABLOS, ABMALLS, ABMAPDRO, ABVTEX, ALOBRÁS, ASSINTECAL, CICB, CIESP, CNTRV, ELETROS, FORÇA SINDICAL, IDV, POLODEMODA, SIFT-MG, SIMMESP, SINDIFITE-BA, SINDILOJAS, SINDIMEIAS, SINDITÊXTIL PE, SINDITÊXTIL CE, SINDITÊXTIL SP, SINDITÊXTIL RJ, SINDVEST BA, SINDIVEST MARINGÁ, SINDIVEST NOVA FRIBURGO E REGIÃO, SINDIVEST ALAGOAS, SINDIVEST BOTUVERÁ, GUABIRUBA E NOVA TRENTO, SINDIVEST MG, SINDIVEST JUIZ DE FORA, SINDIVESTUÁRIO, SINFITESE, SINTEX, SITERGS, SIVALE, SIVERGS e INSTITUTO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO.