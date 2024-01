Marcas de Quem Decide 2024 já tem data para acontecer

Marcas de Quem Decide Jornal do Comércio há 26 anos, já tem data para acontecer em sua edição de 2024: será no dia 12 de março, uma terça-feira. É durante a cerimônia, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, que o público conhece as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos. O tradicional evento, promovido pelohá 26 anos, já tem data para acontecer em sua edição de 2024: será no dia, uma terça-feira. É durante a cerimônia, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, que o público conhece as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos.

A novidade deste ano é a inclusão de quatro novas categorias: Ensino Médio Privado, Aveias e Cereais, Energia Renovável e Embutidos. Elas integram os 75 grupos analisados.

O conteúdo também é publicado pelo JC em um caderno especial Na cerimônia, que reúne lideranças e abre oficialmente a agenda de eventos empresariais do ano no Rio Grande do Sul, são apresentados gráficos que mostram a flutuação da preferência e lembrança das marcas.. Desta vez, ele circulará no dia 2 de abril, acompanhado de artigos e interpretações a respeito dos resultados.

O estudo é executado pela empresa IPO - Instituto Pesquisas de Opinião e a coleta de dados para o levantamento teve início no mês de dezembro de 2023 e seguiu ao longo de janeiro. O trabalho, no entanto, gera envolvimento nos meses que antecedem a divulgação.

"Assim como as marcas são dinâmicas, as pesquisas também são. Os bastidores de organização da pesquisa Marcas de Quem Decide monitora os resultados do desempenho do PIB das principais cidades do Rio Grande do Sul, a fim de delimitar as cidades que farão parte do estudo. Com a definição das cidades, tem-se a capacidade de calcular a amostra. A atualização do cadastro de líderes, seguindo os padrões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) também é uma tarefa que antecede a coleta. Temos ainda o trabalho permanente de observar as fusões, reposicionamentos ou nascimento de novas marcas", explica Elis Radmann, cientsta social e política e diretora da IPO.