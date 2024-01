RAV Correntes projeta alta de 20% a 30% na receita deste ano

A RAV Correntes, com sede em São Marcos, consolidou faturamento de R$ 9 milhões em 2023, incremento de 37% sobre o exercício anterior, que foi da ordem de R$ 6,6 milhões, valor 15% inferior ao ano de 2021. Para 2024, a expectativa da diretoria da fabricante de autopeças e correntes para o setor de transporte rodoviário de cargas é avançar entre 20% a 30%, superando a cifra de R$ 11 milhões. “A gestão de compras, as relações com fornecedores e a consolidação de ações comerciais garantiram o resultado positivo”, avalia a diretora comercial Camila Brezolin. O recuo em 2022 é atribuído ao aumento de preços dos insumos e à escassez de materiais.



Para retomar o crescimento, a empresa alterou a forma de compra de materiais, buscando novos fornecedores e aumentando os volumes adquiridos. “Com pedidos de maior volume conseguimos negociar valores menores”, explica a executiva. Outra medida de impacto foi a aceleração da internação, em execução desde 2021, de alguns processos produtivo por meio do desenvolvimento ou aquisição de maquinários adequados para realizar determinadas operações, como galvanização de peças e corte a laser. “Esses ajustes também foram importantes na redução do custo. Com os produtos com preços mais competitivos, avançamos no mercado”, detalha.



A maior participação em feiras de negócios foi outro fator que influenciou no incremento da receita. Em 2023, a empresa marcou presença na Autonor, em Recife (PE), Fenamarco, em São Marcos, e Mercopar, em Caxias do Sul.

Diretora comercial Camila Brezolin aponta ações que levaram aos bons resultados (RAV Correntes/Divulgação/JC)

O crescimento projetado para este ano terá nas exportações um importante aliado. As vendas ao exterior que representam atualmente de 5% a 6% do faturamento devem praticamente dobrar, alcançando 10%. “A exportação está incorporada ao planejamento estratégico de expansão de negócios e de marca”, explica Camila.



A RAV Correntes é fornecedora no Brasil de equipamento original para a indústria de implementos rodoviários que, por sua vez, exporta para a América do Sul. “Nada mais lógico que estender os negócios ao mercado de reposição desses países com peças originais homologadas por implementadoras brasileiras”, analisa. Em 2023, as exportações representaram cerca de R$ 500 mil. Para 2024, a expectativa é de R$ 1 milhão.



A primeira exportação direta da empresa ocorreu em 2022 para um cliente no Paraguai e, em seguida, para a Bolívia. Antes, as vendas ao exterior eram feitas por intermédio de tradings. Na sequência, a RAV Correntes participou da Motortec, feira de autopeças no Chile, ação que resultou em exportação no início de 2023. No mesmo ano, a empresa esteve na Bolívia, onde conquistou mais dois clientes. “O caminho do comércio exterior é sem volta e a experiência que vamos adquirindo nos credencia a buscar mais clientes na América do Sul”, projeta. A estratégia em 2024 é visitar o Paraguai em março, a Bolívia em julho e o Chile em setembro, além de participar da Rodada de Negócios Internacional, promovida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários e Apex-Brasil, durante a realização da Fenatran, em São Paulo (SP), de 4 a 8 de novembro.



A maior parte do faturamento da RAV Correntes vem da comercialização de autopeças, setor responsável por 65% das vendas. A parte de correntes, de onde surgiu a empresa, participa com 35%. “A produção de autopeças foi decidida para atender a demanda dos clientes que identificaram na RAV Correntes um fabricante de qualidade”, observa Camila.



Para dar sustentação ao crescimento futuro, a empresa investiu na compra de terreno, onde pretende construir fábrica própria. Atualmente ocupa um pavilhão locado de 1,4 mil metros quadrados. Criada em 2017, produz correntes, dobradiças, engates fêmea, ganchos, grampos fixadores e pinos, dentre outras peças. Atende fabricantes de implementos rodoviários e distribuidoras de autopeças.