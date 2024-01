GOL inicia reestruturação financeira na Justiça norte-americana

A GOL anunciou, nesta quinta-feira (25), que a empresa e suas subsidiárias entraram voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (Tribunal dos EUA). O Chapter 11 é um processo legal dos Estados Unidos utilizado pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finanças e fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente.

LEIA TAMBÉM: Rússia encontra caixas pretas de avião que caiu com supostos prisioneiros da Ucrânia

A GOL iniciou o processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões. O financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira.

"A GOL vem empreendendo esforços significativos para oferecer a melhor experiência de viagem aos clientes, ao mesmo tempo em que melhorou sua lucratividade e posição financeira”, diz Celso Ferrer, CEO, através de nota da assessoria de imprensa.

“Fizemos progressos notáveis até agora e acreditamos que este processo permitirá endereçar os desafios gerados pela pandemia, ao mesmo tempo em que mantemos o elevado padrão dos serviços que oferecemos aos clientes. Os nossos Colaboradores continuarão conduzindo suas atividades do dia a dia normalmente", acrescenta.

De acordo om a companhia, a GOL seguirá operando normalmente durante o processo de supervisão conduzido pelo Tribunal dos EUA. A Companhia pagará salários e benefícios aos colaboradores normalmente ao longo desse processo, avisa a nota, pois "nada mudará nas atividades rotineiras dos nossos colaboradores".

O processo do Chapter 11 tem sido utilizado com sucesso por muitas companhias aéreas internacionais, incluindo LATAM, United Airlines, Delta, Aeroméxico e Avianca Colômbia.