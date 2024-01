Dispositivos 'vestíveis' com IA geram preocupação

O campo da privacidade, revela o estudo da companhia, está passando por um momento transformador por conta do surgimento de novas tecnologias e da evolução do comportamento padrão. Os grandes eventos de 2023 nas esferas social, econômica e política, assim como as novas tendências tecnológicas, serão os principais fatores que influenciam o cenário da privacidade em 2024.

Com a introdução do Apple Vision Pro e a integração cada vez maior da AR/VR na vida cotidiana, é provável que preocupações com a privacidade ocupem uma posição central.

Ao mesmo tempo, espera-se que as violações de dados que incluem senhas tornem-se menos importantes conforme a autenticação de dois fatores se popularize e as pessoas reforcem sua privacidade com assistentes virtuais (bots).

"Na era da evolução das tecnologias, a noção de dados particulares deve estender-se além dos limites convencionais. O advento dos dispositivos usáveis equipados com IA, o desenvolvimento da AR/VR e a ascensão dos bots assistentes exibem uma interpretação mais ampla do que é privacidade", analisa Anna Larkina, especialista em segurança e privacidade da Kaspersky.

Embora as pessoas tenham adotado dispositivos como smartphones e assistentes inteligentes em suas casas, os equipamentos vestíveis, especialmente os que usam câmeras, como óculos inteligentes ou "AI Pins", tendem a despertar mais suspeitas. A visibilidade que esses dispositivos proporcionam poderia realmente gerar questões para pessoas preocupadas com a privacidade, supondo que ganhem popularidade.

South Summit Brazil e Azul firmam parceria

Apresentação da aeronave contou com a presença dos executivos e autoridades dos governos estadual e municipal Jefferson Bernardes/Divulgação/JC

O South Summit Brazil firmou uma parceria estratégica para a sua terceira edição, que acontece em março, em Porto Alegre (RS). O evento terá a Azul como companhia aérea oficial. Para simbolizar esta união, uma aeronave modelo Airbus A320neo da frota da empresa recebeu um envelopamento especial com o tema do South Summit Brazil, e foi entregue em cerimônia ontem no Porto Alegre Airport, na capital gaúcha.

A apresentação da aeronave contou com a presença dos executivos do South Summit Brazil e da Azul, além de autoridades dos governos estadual e municipal e a Fraport Brasil, também parceira do evento.

Entre os nomes que estiveram na cerimônia, o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf; o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro; o diretor Latam do South Summit, Eduardo Lorea; o diretor de Marketing e Negócios da Azul, Daniel Bicudo, e o vice-governador do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal; a secretária Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, e Júlia Tavares, secretária municipal de Desenvolvimento e Turismo.

A pintura customizada destaca a logomarca do South Summit Brazil, além dos dizeres "Great Business Starts Here" ("Grandes Negócios Começam Aqui", em português), que representa uma das principais características do evento.

"Boa parte do público que estará presente no South Summit Brazil virá de outros estados brasileiros e também do exterior, então ficaremos muito contentes se todos eles chegarem a Porto Alegre em março dentro de uma aeronave da Azul", disse Hopf.

A parceria entre South Summit Brazil e Azul também oferecerá benefícios para o público que estará presente no evento, marcado para acontecer nos dias 20 a 22 de março, no Cais Mauá. A Azul Viagens, canal de vendas da Azul, iniciou a comercialização de pacotes com valores promocionais para o período do evento, por meio da utilização do código "SSB10".