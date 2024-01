Rio Grande realiza segunda edição do Festimar em março

Com a proposta de valorizar o turismo e o patrimônio histórico, a 2ª edição do Festival do Mar - Festimar será realizada de 21 a 31 de março, no Centro Histórico de Rio Grande. O evento terá atividades esportivas, shows e palestras que vão tratar sobre a importância da preservação do patrimônio histórico.

No Balneário Cassino, está prevista a apresentação de artistas locais e nacionais. A secretária municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo e primeira-dama de Rio Grande, Lu Compiani Branco, disse que a atividade terá uma congresso voltado para o turismo e um seminário organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com o tema "Governança do Turismo". O Festimar é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Rio Grande e São José do Norte.

O Festimar terá como eixos de debates: o patrimônio histórico, o desenvolvimento e a inovação, a cultura, a gastronomia e o esporte. Lu Branco, que esteve no Jornal do Comércio na quinta-feira (18), foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Ela afirmou que os temas estarão presentes em 2024 de maneira muito mais próxima da comunidade e dos empresários.

A primeira-dama destacou a pesquisa que colocou a cidade de Rio Grande como o terceiro maior destino mais procurado do Rio Grande do Sul - perdendo apenas para Porto Alegre e Gramado. "Em 2024, estamos muitos focados no turismo, sem deixar é claro de pensar no desenvolvimento e na inovação do município", ressaltou.

Segundo Lu Branco, a proposta é promover um festival de cultura e de gastronomia em parceria com os restaurantes locais. Cada estabelecimento terá a missão de desenvolver pratos à base de frutos do mar exclusivamente para a segunda edição do Festimar. No Centro Histórico e no Cassino, será comercializada pratos típicos da região. O evento é organizado pela CDL Rio Grande e São José do Norte, em parceria com a prefeitura de Rio Grande.