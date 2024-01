Conselho Regional de Administração comemora 56 anos

Com foco na valorização dos profissionais, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA/RS) que é composto por 31 mil profissionais registrados (entre administradores e tecnólogos) e 2,2 mil pessoas jurídicas completa 56 anos de atividades nesta quarta-feira, 17 de janeiro. O presidente do CRA/RS, Flávio Cardozo de Abreu, disse que uma das missões da entidade neste ano será reforçar a aproximação com universidades gaúchas e a realização de eventos com intuito de fazer discussões pertinentes ao momento na área da administração.

Abreu, acompanhado do vice-presidente do CRA/RS, Júlio César Lopes Abrantes, esteve no Jornal do Comércio na tarde de terça-feira (16), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Segundo Abreu, há 56 anos, o Conselho atua na defesa dos profissionais de administração de todo o Estado. O CRA/RS foi criado no dia 17 de janeiro de 1968 por meio de uma resolução do Conselho Federal de Administração (CFA). Conforme Abrantes, os profissionais de administração têm um papel relevante nos desafios que chegam com a evolução tecnológica e novas demandas sociais. "Os profissionais respondem por temas como ESG (governança ambiental, social e corporativa), diversidade nas organizações e gestão hospitalar", destaca.

Como parte das comemorações dos 56 anos, será realizado o Fórum Internacional de Administração (FIA) em Gramado. O evento acontece nos dias 8, 9 e 10 de maio. Também está previsto para este ano a realização da 2ª edição do Prêmio IGM/CFA, cujo intuito é agraciar os municípios gaúchos que se destacaram nos indicadores de finanças, gestão e desempenho.

Conforme Abreu, para 2024, o Conselho Regional de Administração e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) querem ampliar o número de cidades premiadas na comparação com 2023, a fim de reconhecer e abranger um número maior de gestores que utilizam a ferramenta, atendendo a uma reivindicação da Famurs, parceira na realização do prêmio.