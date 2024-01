Banco Central lança concurso com salário de R$ 20,9 mil

Nesta terça-feira (16), o Banco Central (BC) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o edital para concurso público com vagas para o cargo de analista. As inscrições poderão ser feitas no período de 22 de janeiro a 20 de fevereiro, e a taxa de inscrição é de R$ 150,00. Com carga horária de 40 horas semanais, o salário inicial chega aR$ 20.924,80. Serão 100 vagas para o provimento imediato, além de formação de cadastro reserva.

No dia anterior, a Caixa Econômica Federal havia publicado no mesmo veículo o contrato com a Fundação Cesgranrio – mesma banca do Concurso Nacional Unificado (CNU) – para a abertura de concurso com 4 mil vagas de nível médio (as remunerações chegam a R$ 5,5 mil com os benefícios).A previsão é de que o edital saia em fevereiro.

Além disso, a Anvisa lançou concurso recentemente. As inscrições começam dia 22 de janeiro, e os cargos disponíveis são de analista de economia e finanças e de tecnologia da informação. Para a disputa é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.