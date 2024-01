Frumar cresce 25% em 2023 com aquisição da Komdelli

Adquirida pela Frumar no ano passado, a marca de pescados Komdelli se soma ao grupo que teve um incremento de 25% no faturamento ao longo de 2023, alcançando mais de R$ 500 milhões. Para 2024, quando devem iniciar os primeiros embarques para Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, China e África do Sul, a indústria de pescados deve crescer mais de 20%, alcançando um faturamento de R$ 600 milhões.



Segundo o diretor da Komdelli, Éderson Krummenauer, a empresa irá reforçar a presença no varejo nacional e ampliar gradualmente os embarques para o mercado internacional. Segundo ele, o planejamento para 2024 é exportar 10% do volume total comercializado, que hoje são de 12 mil toneladas de pescados por ano.



Para o plano de incremento nas exportações, a Komdelli passará a participar de feiras internacionais do setor. A primeira delas será a Seafood Expo North America, entre os dias 10 e 12 de março de 2024, em Boston/EUA. A empresa terá apoio de um programa realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

O grupo ampliou o quadro de funcionários para mais de 220 pessoas e, ao longo de 2024, conforme Krummenauer, devem ser contratados mais 30 colaboradores em função das novas linhas de produção.



Fundada em 1991, em São Leopoldo, a Frumar possui seis unidades, contando a fábrica principal em Tijucas (SC), que produz ambas as marcas Komdelli e Frumar. As unidades se localizam em São Leopoldo, Porto Alegre, Passo Fundo, Tijucas (SC), São Paulo (SP) e Goiânia (GO). Atualmente, com portfólio de mais de 500 produtos, o grupo comercializa mais de 12 mil toneladas de pescados e frutos do mar, por ano.