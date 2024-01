Porto Alegre fecha o ano com custo médio de aluguel em R$ 32,12 por m²

Thiago Mülller, com Agência Estado

A cidade de Porto Alegre fecha o ano de 2023 com custo médio de aluguel R$ 32,12 por metro quadrado em 2023. As informações são do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. Segundo a empresa, o custo em dezembro de 2022 ficou em R$ 28,22 por m², significando um aumento de R$ 4 em um ano. A alta dos valores de contrato de janeiro a dezembro do último ano foi 13,83%, o maior patamar desde 2020.

Porém, a pesquisa, que também avalia as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, considerou Porto Alegre a capital com menor valor dentre as seis analisadas.

A pesquisa analisa também a variação por número de dormitórios. Apartamentos com três ou mais quartos tiveram a maior valorização no ano, 17,86%, seguido pelo de um dormitório, que valorizou R$ 13,19. Por último, os quartos de dois dormitórios tiveram 12,28% de aumento.

O especialista em dados do Grupo QuintoAndar, Pedro Capetti, explica que ao longo de 2022 os imóveis de um dormitório tinham valorização mais rápida, sendo mais antigos, próximos ao centro e polos de trabalho. No último ano, esse cenário mudou, e casas com dormitórios únicos tiveram seu crescimento menos acentuado. Porém, o fato de todos terem aumento expressivo revela que “o crescimento do mercado imobiliário de Porto Alegre não é algo restrito a um segmento de imóvel ou de renda”.

Esse crescimento abrangente se traduz na valorização dos bairros também, em que somente houve diminuição em dois bairros.

Os bairros com maior valorização são Auxiliadora, com 52,3% de aumento no preço do metro quadrado, seguido por Partenon, com 46,3% e Mont'Serrat, com 42,9%.

Já a desvalorização atingiu somente o Três Figueiras, com diminuição de -9,4% no preço do aluguel, Bela Vista, com -7,4% e São Sebastião, que desvalorizou -7,2% no período de doze meses.

Como a desvalorização não supera 10%, Capetti considera uma oscilação natural do mercado “especificamente porque a gente percebe na cidade como toda uma valorização bastante expressiva”.

Quartos de 45m² sem garagem e sem mobília, com um dormitório, custam em média R$ 900 a R$ 980 na cidade. Com 2 quartos e 80m² nos mesmos termos, R$ 1300 a R$ 1410, e com 3 quartos, 120m² e uma vaga de garagem, R$ 2060 a R$ 2250. Seguindo essa lógica, o imóvel com custo mais barato na variação da média, R$900, ainda ocuparia pouco mais de 63% do salário mínimo de 2024 somente para moradia.

Resto do Brasil

No resto do país, São Paulo foi a cidade com maior preço, R$ 59,82 pelo m², representando alta de 9,47%, seguido de Brasília, com R$ 43,46 e reajuste de 12,24% e Rio de Janeiro em terceiro lugar, com altas de 14,11%. Curitiba ficou em quarta colocação com R$ 36,43 e aumento de 21,03%, seguido por Belo Horizonte, com R$ 33,73 e acréscimo de 22,88%. Porto Alegre está em sexto lugar.

O Leblon no Rio de Janeiro, foi o bairro mais caro no Brasil para aluguéis, R$ 106,4 o m², o que significa que para alugar a mesma casa de 65m², que custaria R$ 2087,80 na capital rio grandense, passaria a custar R$ 6916. O maior da cidade de São Paulo, por sua vez, foi em Vila Olímpia, custando R$ 95,30.