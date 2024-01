Usina em Cambará do Sul ganha mais tempo para entrar em operação

O projeto termelétrico Cambará conseguiu aumentar o prazo estipulado para entrar em operação comercial. O empreendimento, que venceu em dezembro de 2017 leilão promovido pelo governo federal para comercializar sua geração de energia e pelo cronograma inicial já devia ter começado as atividades, tem agora até o dia 13 de julho de 2026 para entregar sua produção.

O alongamento do cronograma foi confirmado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A usina, que será construída no município de Cambará do Sul e tem acomo uma das participantes do projeto,de instalação que expira em fevereiro deste ano. No entanto, de acordo com informações da, já foi solicitada a renovação do licenciamento.