Azul terá voos extras em Passo Fundo para atender demanda da Expodireto

A Azul vai colocar 11 voos extras ligando Viracopos (SP) a Passo Fundo entre 29 de fevereiro e 10 de março. O reforço tem como objetivo atender ao aumento da demanda durante a Expodireto Cotrijal, que ocorre entre os dias 4 e 8 de março em Não Me Toque, a 65 km de Passo Fundo. A feira é um dos principais eventos do agronegócio.Os voos extras se somarão aos 11 voos regulares oferecidos semanalmente pela Azul. A rota será realizada em jatos Embraer E195-E2 com capacidade para 146 passageiros. As vendas das passagens já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras.