Quatro startups vencem competição e irão ao SXSW

Mais de 250 startups se inscreveram, e quatro foram as selecionadas para, entre 8 e 16 de março, estar em Austin, no Texas (EUA), para participar do South by Southwest (SXSW), um dos principais eventos de inovação do mundo. School Guardian, Yours Bank, Dadosfera e Pix Force venceram a competição promovida por uma parceria entre Instituto Caldeira, Dell Technologies e Intel.

As ganhadoras terão as passagens, hospedagem, auxílio para alimentação e transporte para hotel e aeroporto custeadas por Dell Technologies e Intel.

O SXSW é um ambiente que promove a convergência entre tecnologia, cultura e educação. A Head de Negócios e Desenvolvimento de Comunidade do Instituto Caldeira, Carolina Cavalheiro, comenta que, para as startups brasileiras, a ida à Austin é uma oportunidade para conhecer o ecossistema local e interagir com parceiros locais.

"Estando lá, nos conectamos com players importantes que podem fazer esse papel de aproximar o ecossistema brasileiro e do Rio Grande do Sul do ecossistema americano", relata. "Temos parcerias com hubs que podem abrir as portas para a nossa comunidade", projeta. A programação inclui a visita à Dell, que tem sede em Austin, com possibilidade de conversa com executivos locais da companhia.

Para William do Santos, cofundador da Your Bank a ida ao SXSW se soma a outras participações em eventos tradicionais de inovação. "Com a presença no SXSW, a Yours vai completar o circuito dos principais eventos regionais, nacionais e mundiais de inovação em dois anos (Mercopar, Startup Summit, South Summit, Web Summit e SXSW)", conta.

A Yours foi criada em 2021 é a primeira fintech a desenvolver soluções bancárias digitais para crianças e adolescentes no Brasil. Desde então, recebeu aporte de R$ 5 milhões do Banco do Brasil e ultrapassou os 100 mil usuários ativos oferecendo inteligência financeira e soluções para nativos digitais.

"Ficamos muito felizes e certamente traremos muitas conexões e oportunidades do SXSW", relata Leo Gmeiner, co-fundador e CBO da School Guardian. A startup desenvolveu uma tecnologia que aumenta a segurança das comunidades escolares por meio de recursos como rastreamento de transporte escolar, gestão de autorizações de saída até detecção de armas e botões digitais de emergência. Atualmente, a School Guardian atende mais de 400 instituições de ensino em países como Brasil, Estados Unidos, Portugal, Peru, Bahamas, Uruguai, Paraguai, Egito e Malásia.

Outra selecionada na competição, a Dadosfera é uma Plataforma de Data, AI e Analytics focada em negócios. A solução da startup reúne recursos como coleta, processamento, exploração e análise, integrando toda a jornada de governança de dados e dispensando a necessidade de um time de dados especializado.

"A seleção da Dadosfera entre as mais de 250 startups inscritas, 20 startups semifinalistas, e posteriormente como uma das quatro vencedoras, reflete a sinergia entre nossa visão, a expertise do nosso time, a inovação constante e o apoio contínuo dos nossos clientes e parceiros", destaca o CEO da Dadosfera, Luis Martins.

A Pix Force, outra startup selecionada, também desenvolve soluções de inteligência artificial, só que a tecnologia é direcionada à interpretação de imagens e vídeos para a tomada de decisão nas indústrias. Com sedes no Brasil, Estados Unidos e Finlândia, atende grandes clientes como Shell e Petrobras e foi eleita por cinco anos consecutivos a startup líder em Inteligência Artificial no Brasil pelo ranking 100 Open Startups.

"Como uma empresa global, a Pix Force busca expandir sua presença internacional, e não há lugar melhor para apresentar nossas soluções inovadoras do que em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Agradecemos a Dell, Intel e ao Caldeira pela oportunidade", diz Daniel Moura, CEO da Pix Force.