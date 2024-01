Mercado de armazenamento de energia prevê crescimento acelerado

segmento de armazenamento de energia consultoria Cela (Clean Energy Latin America), que acrescenta que a atividade pode movimentar mais de US$ 12,5 bilhões no País. Com a instituição de um arcabouço legal, que já começa a ser elaborado, oprojeta dar um salto em capacidade e investimentos no Brasil, passando de uma operação com 44,5 MW, em 2021, para 7,2 mil MW (mais do que toda a potência de geração elétrica do estado de Santa Catarina) em 2040. A estimativa é da(Clean Energy Latin America), que acrescenta que a atividade podeno País.

A Head de Serviços de Consultoria na Cela, Marília Rabassa, explica que o armazenamento de energia funciona de uma maneira similar a uma bateria de um carro elétrico. O objetivo do sistema é guardar a energia produzida por fontes renováveis, como painéis solares, ou obtida diretamente da rede de distribuição para usá-la posteriormente no período que for mais interessante para o consumidor.

“Ele pode adotar a prática por motivos como restrições na rede elétrica, porque é mais interessante pelo preço da energia ou por intermitência (oscilação na geração por causa das condições climáticas) da fonte renovável”, comenta a integrante da Cela. Ela prevê que as áreas industriais e comerciais, inicialmente, são as que utilizarão mais intensamente essa opção. Até 2030, a expectativa é que o armazenamento já atue com mais de 2 mil MW de potência (o que equivale aproximadamente à capacidade hoje de todos os parques eólicos gaúchos somados).

A flexibilidade do modelo de armazenamento é apontada por Marília como uma das maiores vantagens dessa solução. Entretanto, a Head de Serviços de Consultoria na Cela enfatiza que para ocorrer o crescimento desse mercado é necessário que se tenha mais segurança regulatória. Ela lembra que em dezembro a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concluiu uma consulta pública para discutir alternativas regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento no setor elétrico brasileiro.

Marília explica que, agora, o órgão regulador vai estudar todas as contribuições e fazer uma análise para, posteriormente, chegar a uma minuta de resolução normativa. “Então, a gente ainda está no começo do processo, porque vamos precisar que todas as contribuições sejam avaliadas e que a Aneel tome uma decisão de como vai ser dada a regulação”, conclui a Head de Serviços de Consultoria na Cela.