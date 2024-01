Levantamento mostra os bairros que mais valorizaram no último ano na Capital

Com localização e oferta de imóveis distintas, os bairros Rubem Berta, na Zona Norte, Coronel Aparício Borges, na Zona Oeste, e Praia de Belas, na Zona Central, lideram o ranking dos 10 bairros que mais valorizaram no último ano em Porto Alegre. O levantamento, divulgado, nesta terça-feira (09), pela startup imobiliária Loft, aponta que a mediana do preço do metro quadrado pedido nos três endereços teve alta superior a 10% entre janeiro e dezembro do último ano, chegando a 23% no Rubem Berta. Na cidade como um todo, o aumento no preço por metro quadrado foi de 2,9%. As informações são da assessoria da Loft.



"No início de 2023, o Rubem Berta não aparecia na lista dos bairros com maior valorização, mas, ao longo do ano, passou a ser bastante procurado por pessoas que moram em cidades vizinhas e agora buscam estar mais próximas do local de trabalho ou estudo em Porto Alegre", afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.



"Praia de Belas já tem um histórico diferente, pois os imóveis à venda no bairro vêm se valorizando de maneira consistente desde outubro de 2022. É uma região com bom giro de 'estoque', por estar localizada em uma área central, com acesso fácil à Capital inteira."

Apenas outros dois bairros também apresentaram valorização acima de 10% no ano. São eles: Centro (12%) e Cristo Redentor (11%). "As pessoas interessadas em morar ou trocar de casa em Porto Alegre têm uma clara preferência pela região Central da cidade, o que ajuda a explicar a valorização no Centro. Já Cristo Redentor é uma novidade nas primeiras colocações do ranking", completa Takahashi. Apesar da valorização, a mediana dos preços por metro quadrado no Rubem Berta, no Cel. Aparício Borges e no Praia de Belas seguem bem abaixo do praticado nos bairros mais caros de Porto Alegre. No último mês, um apartamento à venda no Rubem Berta, custava, em média, R$ 3,6 mil por metro quadrado. Já no Três Figueiras, que ostenta o endereço mais caro da cidade, o valor médio é de R$ 12,9 mil por metro quadrado.