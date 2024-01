Timenow vai aportar R$ 5 milhões em startups

A Timenow vai investir

R$ 5 milhões até o final de 2024 em startups nas áreas de gerenciamento remoto de projetos, com aplicação de visão computacional, IA Generativa, Big data, Machine Learning e análises preditivas, com foco em gestão de ativos e manutenção. A empresa atua no mercado de engenharia consultiva do Brasil há mais de 27 anos. Para expandir o portfólio, a empresa prevê incluir novas tecnologias e soluções inovadoras no Timenow Ventures, seu programa de Corporate Venture Capital (CVC), criado em 2020, que já acumula investimentos superiores a R$ 10 milhões em diversas startups. "Vamos expandir o portfólio a partir de uma avaliação meticulosa do nosso Comitê de Investimentos, para garantir que cada nova adição esteja alinhada com a visão de longo prazo e os valores de inovação da empresa", comenta o CEO da empresa, Antonio Toledo. Atualmente, a empresa trabalha com seis startups, que apresentam uma Taxa Interna de Retorno (TIR) superior a 25% e geraram um impacto positivo, de acordo com a empresa, de mais de R$ 4 milhões para os clientes em economias e ganhos de produtividade. Em Gestão de Contratos, por exemplo, foi feita uma parceria para transformar a gestão de contratos em operações digitais por meio de um sistema proprietário. Além do gerenciamento ilimitado de contratos, esse sistema garante segurança de dados com rastreabilidade avançada e acesso controlado. A solução já foi aplicada em mais de 1 mil obras em pouco mais de cinco anos, atendendo aproximadamente 3,3 mil usuários em 10 estados brasileiros. Outra integrante do portfólio da Timenow, voltada para a indústria 4.0, oferece soluções personalizadas em gestão da manutenção de robôs e do parque industrial, além de fornecer diagnósticos precisos sobre robôs em operação e auxiliar na construção de estratégias ou projetos de implantação para as empresas que ainda estão em fase experimental quanto ao tema. "Este programa é um marco na trajetória de inovação da Timenow e os investimentos buscam integrar tecnologias inovadoras e conhecimentos específicos que aumentem nossa capacidade de oferecer valor para o mercado", afirma Walter Maia, diretor de Investimentos e Participações da Timenow.

Marice Fronchetti assume a presidência do Seprorgs

Nova gestora destaca desafios com reforma tributária e o Sandbox Regulatório Seprorgs/Divulgação/JC

O ano começou com o Seprorgs com nova gestão, tendo à frente agora Marice Fronchetti. Na pauta, como prioridade, a desoneração da folha de pagamento, a reforma tributária e o Sandbox Regulatório. "Vamos direcionar nossa atenção para unificar forças e agregar, contribuindo para despertar a consciência da classe empresarial. Temos objetivos relevantes, como a regulamentação de projetos de lei estaduais referentes ao Sandbox e à inovação tecnológica, além da regulamentação de projetos junto aos municípios, com alguns já regulamentados, como Porto Alegre, Canoas, Caxias e Santa Maria", afirma. O Sandbox Regulatório trata de um ambiente isolado e seguro, com regulamentação simplificada por um período limitado, para que as empresas possam testar soluções novas, realizar adequações necessárias e verificar o impacto de mercado antes do lançamento em caráter definitivo. A nova gestão enfrenta um desafio adicional com as eleições municipais deste ano, enfatizando a importância de escolher representantes que atendam às demandas do setor de TI. Também compõe a equipe Luis Henrique Petkovicz (VP), Edgar Serrano (diretor financeiro), Ederson Bastos (vice diretor Financeiro), Marcus Sperb (diretor Administrativo) e Rafael Krug (vice diretor Administrativo). Além disso, Vinycio de Correa Lunelli e José Carlos Zanetti assumem como diretor e vice-diretor de Relações do Trabalho, respectivamente.

CLI conclui implementação de solução em nuvem

A Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), operadora portuária para o agronegócio, concluiu a implementação do RISE with SAP com o ERP SAP S/4HANA Cloud. As soluções em nuvem automatizaram processos com a meta de otimizar planejamentos e tomadas de decisões da empresa a partir da integração de recursos de Inteligência Artificial e Machine Learning. A CLI atua na Elevações Portuárias S.A. (EPSA), no Porto de Santos, carregando açúcar, soja e milho produzidos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e Minas Gerais. Há cerca de um ano, a CLI comprou 80% da EPSA da Rumo. A ideia de implantar o RISE with SAP e do SAP S/4HANA Cloud foi para gerar um sistema de planejamento de recursos empresariais capaz de aperfeiçoar o fluxo de dados, agregando insights em tempo real e tecnologia avançada. Outro ponto importante para a empresa foi fortalecer aspectos de compliance, dando visibilidade à cadeia de suprimentos. A implantação do RISE with SAP foi feita em parceria com a NTT DATA. O Go live ocorreu logo após cinco meses. "Nossos acionistas ficaram extremamente satisfeitos com o grau de dedicação na migração do sistema. Trata-se da única investida que não requisitou prazo adicional para concluir a mudança de software ERP", comenta Cristiane Lunardi, gerente executiva de Tecnologia da CLI, Cristiane Lunardi.

Notebooks da Acer apostam em IA para eficiência de energia

Produtos possuem unidade de processamento neural (NPU) da Intel Acer/Divulgação/JC