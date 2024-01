Setor automotivo do Rio Grande do Sul registra alta de 10,13% nas vendas de 2023

O setor automotivo gaúcho somou em 2023 a venda de 165.762 unidades de veículos, marcando um crescimento de 10,13% em relação a 2022, quando foram vendidas 150.517 unidades. Somente em dezembro, o Estado registrou 16.464 novos emplacamentos, o que representa um crescimento de 8,34% em comparação a novembro. Já ante dezembro de 2022, o aumento foi de 0,37%. As informações foram divulgadas pelo Sincodiv/Fenabrave-RS na sexta-feira.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves encerraram 2023 com um crescimento de 16,27%. Foram vendidos 108.396 veículos, superando os 93.228 de 2022. No mês de dezembro de 2023, foram emplacadas 11.318 unidades, um aumento de 12,46% em relação a novembro e 6,63% em comparação a dezembro de 2022.

"Ainda estamos muito longe dos números em vendas que fazíamos há uma década, deixamos de comercializar ao longo desse tempo 139.528 autos e comerciais leves, se olharmos para o mercado como um todo deixamos de emplacar 157.354 unidades. Mas é preciso reconhecer que dede 2020 nossa média anual não ultrapassava as 150 mil unidades e este ano fechamos com quase 167 mil veículos comercializados, alguns movimentos foram importantes, como a iniciativa do governo federal com o pacote de incentivo ao setor", lembra Jefferson Fürstenau, presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, em nota.

Já o segmento de caminhões registrou um declínio significativo, com 8.268 unidades emplacadas em 2023, representando uma queda acumulada de 21,12% em relação a 2022, quando foram registrados 10.482 emplacamentos. No mês de dezembro, foram comercializadas 811 unidades, indicando uma redução de 8,26% em relação a novembro e de 25,46% em comparação a dezembro de 2022. O setor ainda enfrenta desafios para absorver os custos das mudanças tecnológicas, como a implementação da tecnologia EURO 6.

O segmento de ônibus continua a se recuperar, encerrando 2023 com 948 unidades vendidas, um aumento de 6,40% em comparação a 2022, quando foram registradas 891 vendas. Surpreendendo em 2023, o setor de implementos rodoviários teve um aumento significativo nas vendas, atingindo 6.066 unidades, um crescimento de 32,85% em relação a 2022, quando foram vendidos 4.566 implementos. Em dezembro, as vendas apresentaram uma alta de 17,12% em relação a novembro e de 9,36% em relação a dezembro do ano anterior.

Já a comercialização de motocicletas zero km manteve números semelhantes a 2022, crescendo 1,80% em comparação ao ano anterior, totalizando 33.294 unidades negociadas. No entanto, em dezembro, o setor apresentou uma queda de 2,59% em relação a novembro e uma redução de 10,50% em comparação a dezembro do ano anterior. A redução nas vendas nos últimos meses é atribuída às fortes chuvas no Estado à seca em Manaus, dificultando a logística e impactando a indústria de duas rodas.

O Sincodiv-RS também divulgou as projeções para os emplacamentos de veículos em 2024. A entidade prevê um crescimento de 10% nas vendas no Estado, enquanto em nível nacional a expectativa é de uma alta de 13,54% para o setor. O Rio Grande do Sul tem apresentado movimentos inferiores ao Brasil nos últimos anos, influenciados em grande parte pelo cenário econômico local.

Fürstenau destaca que, apesar do aumento de 10,13% registrado em 2023, o Estado ainda enfrenta desafios competitivos. Ele aponta que mudanças tributárias implementadas em 2021, como a possibilidade de utilização dos excedentes tributários do ICMS-ST e a redução da alíquota do ICMS, contribuíram para a competitividade, mas ainda é necessário avançar.