Preço do diesel sobe nos postos apesar de redução da Petrobras nas refinarias, mostra IPTL

Uma semana após a redução do preço do diesel pela Petrobras nas suas refinarias, e após a volta de impostos, o diesel subiu de preço nos postos de abastecimento do País, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível. O diesel comum teve alta de 0,17% e o S10, menos poluente, 0,99%.

"Apesar da redução para o diesel anunciada no dia 26 de dezembro, o ajuste de PIS/Cofins sobre o combustível, válido desde o dia 1º de janeiro, resultou em aumento no valor repassado aos motoristas", avaliou Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

No último dia 26, quando o reajuste foi anunciado, o diesel comum estava sendo comercializado a R$ 5,96. Já no dia 3 de janeiro, o combustível foi encontrado a uma média de R$ 5,97. O litro do diesel S-10 valia R$ 6,15 no dia 3 de janeiro nos postos de abastecimento do País, com um aumento médio de 0,99%, ante o dia 26 de dezembro.

Ainda segundo Pina, no comparativo com o consolidado de dezembro, em que o tipo comum fechou a R$ 6,02 e o S-10 a R$ 6,18, o cenário ainda é de redução média de 1% para o comum e de 0,5% para o S-10.