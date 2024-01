Veja como ter responsabilidade financeira ao longo de 2024

O ano de 2024 começou e, com ele, chegam também as contas e tributos característicos de cada início de ciclo. Para evitar percalços que possam afetar o bolso nos próximos meses, o Jornal do Comércio ouviu um especialista da área financeira para saber como se precaver a partir de janeiro, momento ideal para buscar a organização financeira e ajustar as prioridades na hora de economizar e de gastar.

Consultor financeiro de Porto Alegre, Adriano Severo forneceu algumas dicas e orientações para melhor organizar o orçamento para 2024. Segundo ele, o primeiro passo deve ser fazer uma lista de todas as despesas fixas e também de todas as pendências financeiras. “Assim, a pessoa tem uma noção daquilo que é recorrente e que vai acompanhá-la ao longo de alguns meses ou até mesmo durante todo o ano de 2024.”

Após fazer esse levantamento, o próximo passo é partir para uma lista das despesas do dia a dia, “pois é muito comum que elas tenham peso relevante no total de gastos, mas se acaba não as levando em consideração, por não serem despesas fixas”, alerta Severo, citando como exemplo as compras diversas e refeições fora de casa.

A técnica de fingir que se ganha menos também pode auxiliar e ser útil na reorganização das contas e no planejamento financeiro, destaca ele, pois permite que a pessoa já separe um valor para, por exemplo, colocar as finanças em ordem, destaca Severo. Feito isso, esse valor pode ser destinado até mesmo para investir e fazer o dinheiro render.



Depois do levantamento das despesas, o consultor indica que é possível regular o orçamento e, assim, entender seu perfil de gastos. A partir disso vai ser possível analisar em quais áreas está se gastando mais, se é com transporte, com lazer ou com habitação, por exemplo.

Severo explica que com esse mapeamento feito, ao categorizar as despesas é que a pessoa vai conseguir perceber para onde está indo o dinheiro e onde é possível reduzir os gastos, permitindo um melhor gerenciamento do orçamento. “É muito comum que a pessoa se puna e queira cortar gastos, por exemplo, de lazer, achando que é ali que tá o furo, mas é bem frequente o problema estar em outro ponto e, no entanto, as pessoas acabam se punindo justamente em algo que está trazendo prazer” comenta.

LEIA TAMBÉM: BC obriga bancos a terem programas de educação financeira para clientes

No que se refere a investimentos, o consultor de finanças indica que o tradicional título público é válido para todas as faixas de investidor, tanto para quem está começando quanto para quem já tem bastante reserva financeira. “É a única aplicação que é 100% garantida e apresenta rentabilidades bem atrativas”, explica.

Nesse sentido, elenca que algumas opções disponíveis são o Tesouro Selic, que serve como uma reserva de emergência ou para economizar uma quantia para algum planejamento de curto prazo; o Tesouro Educa+, que é direcionado para a área da educação, tendo como objetivo ajudar no planejamento do pagamento dos estudos dos filhos - nessa modalidade pode-se começar a investir a partir de aproximadamente R$ 30,00 por mês e, após acumular títulos por um período, a pessoa recebe o dinheiro desse investimento por cinco anos, a partir de um determinado período definido, e o Tesouro RendA+, que funciona como uma aposentadoria complementar, que, com investimentos também a partir de R$ 30,00, permite que a pessoa receba uma renda extra durante 20 anos.



O consultor destaca ainda que a partir do momento em que se está investindo e conhecendo mais as opções da carteira, o cliente pode, se for de acordo com o seu perfil, avançar para aplicar em ações ou fundos imobiliários. Assim, o cliente já passa para a renda variável e consegue potencializar esses rendimentos e retornos ao longo do tempo, porque essa modalidade é indicada para um perfil de pelo menos cinco anos.

“Então, se ele tiver esse tempo dentro do planejamento, é possível avaliar se vai valer a pena e lembrar que o dinheiro vai oscilar ao longo do tempo, mas que isso faz parte, e pode potencializar todos os retornos de patrimônio”, finaliza Severo.

Principais dicas para começar um 2024 financeiramente organizado:

- Fazer uma lista de todas as despesas fixas e outra de todas as pendências financeiras;

- Listar e organizar também as despesas do dia a dia, que incluem refeições fora de casa e compras diversas;



- Reservar um pouco do valor mensal para aplicar em investimentos e fazer o dinheiro render;



- Categorizar os gastos em cada área da vida. Por exemplo, quanto se gasta com transporte, com habitação, com alimentação e com lazer;



- Realizar investimentos para fazer o dinheiro render, começando por títulos públicos e, conforme a situação, evoluir para investimentos em ações e fundos imobiliários.