Micro e minigeração distribuída tem acréscimo de 7,4 mil MW em 2023

Em mais uma demonstração do avanço da micro e da minigeração distribuída de energia elétrica (em que o consumidor produz sua própria energia) no Brasil, mais de 625 mil sistemas foram conectados à rede de distribuição de energia elétrica em 2023, acrescentando uma potência instalada de mais de 7,4 mil MW aos 18,4 mil MW já conectados até o final de 2022. De acordo com nota da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mais de 837 mil unidades consumidoras passaram a contar com os excedentes e os créditos da energia gerada nos sistemas instalados ao longo do ano passado.

O resultado de 2023 foi o segundo maior quantitativo anual já registrado pelo painel de monitoramento disponível no portal da Aneel: ele ficou atrás apenas do resultado de 2022, quando mais de 796 mil unidades de micro e minigeração foram conectadas à rede, com potência instalada superior a 8,3 mil MW. Entre as mais de 625 mil unidades conectadas à rede em 2023, praticamente a totalidade é baseada na fonte solar fotovoltaica. Os estados com mais potência instalada no período foram São Paulo (1,1 mil MW), Minas Gerais (870 MW), Paraná (630 MW), Rio Grande do Sul (600 MW) e Mato Grosso (530 MW).



Potência instalada total ultrapassa os 25 mil MW



O monitoramento de micro e minigeração distribuída da Aneel contabiliza, desde 2009 até esta quarta-feira (3), uma potência instalada de mais de 25,8 mil MW em sistemas conectados à rede de distribuição. Os 2,3 milhões de sistemas, instalados em 5.545 municípios, beneficiam mais de 3,3 milhões de unidades consumidoras com excedentes e créditos que abatem a fatura de energia elétrica mensalmente.

O estado com maior potência instalada em micro e minigeração distribuída é Minas Gerais (3,5 mil MW instalados, 269 mil sistemas), seguido por São Paulo (3,47 mil MW instalados, 368 mil sistemas) e Rio Grande do Sul (2,6 mil MW instalados, 288 mil sistemas).