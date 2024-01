Amazon é o marketplace mais preparado, diz estudo

Já para a Americanas, o crescimento esteve ligado à crise que veio à tona em 2023. No entanto, a presença da varejista no ranking indica que ainda possui reputação e se manteve relevante ao público.

Americanas e Shopee apresentam crescimento expressivo no volume de menções no universo digital. No entanto, isso não significa que detêm o controle do mercado. Enquanto para a Amazon, o alto volume de menções se concentra nos feitos da marca e atributos, Shopee foi bastante mencionada de forma negativa a respeito da taxação de produtos.

Entre os marketplaces que conectam pessoas a pessoas ganharam relevância na categoria estão o OLX (4), Elo7 (6) e Enjoei (7), que entregam experiência consistente em um momento no qual o consumidor brasileiro está reavaliando seus hábitos de consumo - motivado pela conjuntura econômica do País e pela influência de movimentos e tendências que vieram para ficar, como a economia circular.

"É importante ressaltar que a diferenciação está nos detalhes, são eles que definem a posição do TOP 3. Para se ter ideia, Amazon tem o maior score e sobressai em três atributos, assim como Mercado Livre. Entretanto, o marketplace mais equilibrado é Magalu. Isso significa que as duas primeiras entendem seus espaços de diferenciação e criam novas possibilidades para avançar nas dimensões que ainda não receberam destaque", comenta André Matias.

Ainda que possua espaço para evoluir suas percepções, a Magalu é apontada pelo estudo como um exemplo claro de quem combina a visão de propósito e experiência diferenciada. O marketplace lidera em como uma empresa resolutiva, com "Índice de Solução" do Reclame Aqui sete pontos percentuais acima da média da concorrência (90,7% frente a 83,8%), além de apresentar o segundo maior volume de menções e notícias relacionadas a resultados financeiros positivos.

Apesar de ocupar o segundo lugar no ranking, o Mercado Livre apresenta o maior gap entre os eixos: possui propósito forte, mas ainda tem espaço para melhorar sua percepção de experiência, principalmente na construção de vínculo emocional com o seu público. Hoje, a relação com a plataforma é mais funcional. Além disso, é a marca que mais gerou interesse da categoria no último ano ( 293 milhões de buscas).

Além disso, apresenta o melhor desempenho do índice 'Voltaria a fazer negócio' do Reclame Aqui, indicando que a empresa consegue contornar uma situação de crise e manter o cliente.

O equilíbrio que Amazon demonstra nos eixos de propósito e experiência é sustentado pelo desempenho em oferecer uma experiência engajadora e ter visão clara de futuro. A gigante do e-commerce é nove vezes mais mencionada do que as concorrentes no ambiente digital e dispara no volume de menções e notícias positivas sobre a marca (dez vezes maior que a média da concorrência).

A tangibilização deste norte estratégico é avaliado no eixo de experiência: como a marca cria uma conexão engajadora em diferentes pontos de contato, o quanto consegue criar vínculos emocionais com seus públicos e efetivamente melhora a vida das pessoas.

A análise do Future-proof Score leva em consideração seis dimensões divididas entre os dois eixos para construir o ranking. A visão clara de futuro compõe o eixo de propósito junto à avaliação do quanto a marca redefine sua categoria e gera de valor sustentável no longo prazo, considerando aspectos sociais, ambientais e econômicos.

"Como avaliar, em uma mesma régua, performance de negócio e construção de marca? E como esta métrica pode direcionar esforços para pautar as mudanças do mercado? A nossa metodologia Future-proof responde a essas inquietações a partir da combinação de diferentes olhares e fontes de informação, e, assim, desenvolvemos uma forma de avaliação que oferece um olhar consolidado e direcionador", explica André Matias, CEO e sócio da Timelens.

Para chegar a esse resultado, foram conferidos 5 bilhões de buscas no Google Brasil e 57,8 milhões de comentários na internet do período de outubro de 2021 a setembro de 2023. O estudo utiliza como fontes os diferentes ambientes digitais, como Twitter, Instagram, Facebook, Reclame Aqui e Glassdoor.

Em segundo lugar está o Mercado Livre, e a Magalu completa o TOP 3 do ranking. A análise faz parte do estudo completo que será lançado em 2024 e abordará diferentes setores da economia.

Gramado Summit tem últimas vagas para startups subsidiadas pelo SebraeX

Depois do cadastro, interessadas passarão por uma validação interna Gramado Summit/Divulfação/JC

Setenta e duas startups estão sendo selecionadas para participar do Gramado Summit com subsídio do SebraeX, que custeará uma parte do valor da exposição na feira de negócios. No momento, restam menos de 10 vagas para as jovens empresas interessadas.

As startups interessadas em participar devem entrar em contato com a organização pelo site do evento. Na sequência, o cadastro passará por validação interna e, caso seja aprovado, serão enviadas informações sobre a participação. As inscrições ficam abertas até esgotar a cota de participação.

As startups selecionadas recebem ativação de marca como startup alpha do evento, balcão de exposição (1,7 L x 2,2 H x 0,6 P), painel de identificação (0,5 x 1,40) e quatro credenciais de expositor com acesso ao evento.

Além disso, as startups que forem escolhidas pela ação poderão participar da tradicional Batalha de Startups. Trata-se de uma competição em que a vencedora receberá um aporte de R$ 200 mil da aceleradora Ventiur, com possibilidade de chegar em R$ 1 milhão por meio de co-investimento.

A edição deste ano acontece de 10 a 12 de abril. São esperados 500 palestrantes em dez trilhas de conteúdo variadas, 500 empresas expositoras na feira de negócios e 15 mil participantes vindos de todos os estados brasileiros.