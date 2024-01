Semente tem novo CEO e reestrutura suas unidades

A Semente Negócios inicia 2024 com novo CEO: César Costa. Mestre em inovação, tecnologia e sustentabilidade pelo PPGA/UFRGS, o executivo, que antes ocupava o cargo de diretor de Inovação Corporativa, atua na organização há oito anos e é um dos sócios da empresa. Agora na liderança da Semente terá a missão de alinhar a pauta de inovação ao ESG para que as pessoas consigam entender um pouco melhor sobre o conceito de "inovação que valoriza a vida". O até então CEO da Semente, Marcio Jappe, passa agora a integrar o conselho da empresa. "Um dos nossos objetivos para os próximos anos é continuar consolidando e expandindo a Semente no mercado. Para isso, desenvolvemos uma plataforma que suporta nossa estratégia de trabalharmos por projeto com pessoas consultoras altamente qualificadas, aumentando a escalabilidade do modelo de consultoria e a entrega de resultados aos clientes", destaca Costa. Ele cita ainda a parceria com o CNEX, empresa de formação de lideranças, com a qual a Semente está co-desenvolvendo formações em inovação e impacto. A empresa tem mais de 100 projetos realizados para clientes como iFood, Natura, Mercur, Coca-Cola FEMSA e Sebrae e Prefeitura de São Paulo. Em 2023, foram cerca de 4 mil pessoas impactadas, em 13 estados brasileiros, pelas iniciativas da empresa no ano. Além da mudança de CEO, a Semente também está reorganizando suas unidades de negócio, que agora serão divididas em três pilares: Educação Empreendedora, que são os projetos de empreendedorismo dirigidos pela Semente; Inovação Corporativa, projetos de consultoria focados em conectar a inovação ao ESG; e o Instituto Cória, com projetos que vão democratizar o acesso ao empreendedorismo para que todos e todas possam criar soluções sustentáveis, tendo uma atuação muito forte em periferias. "O ano de 2023 foi muito marcante. Agora vamos entrar em um novo momento da empresa, com foco em trazer o ESG para nossas unidades de negócio e na expansão da Semente para o mercado. Estamos prontas e prontos para enfrentar esses novos desafios e continuar crescendo em conjunto", acrescenta a sócia e diretora de operações da Semente Negócios, Alline Goulart.

Meta é responsável por tecnologia do Celular Seguro

Costa comenta desafio da plataforma suportar milhares de acessos simultâneos Meta/Divulgação/JC

A Meta, empresa brasileira de tecnologia e inovação, é a parceira do Ministério da Justiça e Segurança Pública no desenvolvimento do recém-lançado "Projeto Celular Seguro". Criado com o objetivo de coibir os mais de 2,7 mil celulares roubados por dia no país, o aplicativo e site atenderão mais de 150 milhões de pessoas.O novo aplicativo é uma plataforma que permite bloquear as funções do celular roubado, ou seja, o usuário bloqueia o aparelho, com o IMEI, diretamente com a Anatel e o banco tomará uma ação preventiva automaticamente em relação à sua conta bancária. "O desafio, além da grande quantidade de ações que o aplicativo terá que comportar, é estar preparado para o altíssimo número de cadastros e usuários, já que muitas pessoas possuem mais de um aparelho telefônico. Por esse motivo, desenvolvemos o aplicativo e o site de forma a permitir que mais de 150 milhões de pessoas acessem", explica Telmo Costa, CEO da Meta.De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2023, foram registrados, aproximadamente, 1 milhão de boletins de ocorrência de crimes de furtos e roubos de celulares. O número, porém, tende a ser maior já que há subnotificação, pois muitos não prestam queixa devido à burocracia envolvida. "Esse é um passo relevante na jornada contra essa ação criminal, tão frequente no Brasil, e mais do que isso, é um belo exemplo da tecnologia como aliada para o bem-estar da sociedade. Fazer parte de projetos que estão no dia a dia da população é gratificante, e faz parte do DNA da Meta, somos pessoas servindo pessoas", relata Costa. Para usar, o cidadão precisa ter o app "Celular Seguro" em seu telefone ou acessar o website com login do gov.br, depois, registrar um telefone de uma pessoa de confiança. No caso do telefone furtado ou perdido, é possível usar o app no celular da outra pessoa pré-cadastrada ou via website parar denunciar o ocorrido.

Fórum da Liberdade aposta na IA para nova identidade visual

IEE usou plataforma Midjourney, reconhecida no campo de arte e design IEE/Divulgação/JC

Nesta sexta-feira será lançada a identidade visual do Fórum da Liberdade de 2024, e a novidade foi o uso da plataforma de Inteligência Artificial (IA) Midjourney, uma das mais reconhecidas no campo de arte e design. A ferramenta gera imagens de acordo com as descrições que são colocadas. O conceito usado é o da obra que inspira esta edição, o livro "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley. As imagens serão apresentadas nas redes do Fórum da Liberdade e a pré-venda de ingressos inicia na próxima segunda-feira."Buscamos representar a solidez, a tradição e a qualidade do evento por meio da representação de faces de indivíduos que remetem aos clássicos bustos em mármore de grandes pensadores da humanidade", explica a diretora de Comunicação do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fernanda Zaffari. As composições, com elementos gráficos vibrantes, dão a sensação de estarem envolvendo ou derretendo os bustos e, de forma abstrata, retratam a construção e desconstrução do pensamento. Algo que está em evolução e transformação, representando a intenção de que os participantes do Fórum da Liberdade estejam abertos ao debate e a novos pensamentos."O Fórum da Liberdade se consagrou como o maior espaço de debates da América Latina, ao mesmo tempo, temos como inspiração um clássico da literatura, que trata sobre um futuro distópico, altamente tecnológico, com uma sociedade totalmente controlada e privada de liberdade, em que o conformismo e a alienação são fuga para a felicidade", analisa.O Fórum da Liberdade é realizado pelo IEE e se propõe a discutir os problemas atuais do país e do mundo. A edição deste ano ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, na PUCRS, em Porto Alegre.

