GNV sobe R$ 0,28 por metro cúbico nos postos

Em vigor desde segunda-feira (1), o reajuste na tarifa do gás natural realizado pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) começa a ser percebido nos postos de combustíveis gaúchos. O Gás Natural Veicular (GNV) sobe R$ 0,28 por metro cúbico nas bombas, valor 11%,2 maior do que o valor anterior.

A razão para este acerto nos preços deve-se ao fim das compensações praticadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) referentes a processos de anos anteriores e analisados pela própria agência. Além disso, o aumento do preço do gás natural cobrado pelos supridores (como a Petrobras) também contribuiu para a correção da tarifa.

Entretanto, a Sulgás avalia que, mesmo com o aumento, o GNV ainda é 33% mais vantajoso em relação a outros combustíveis, como a gasolina. Por nota, afirma que a sua eficiência “é uma soma entre preço e quilômetros rodados por metro cúbico, ou seja, o motorista roda um trajeto maior por metro cúbico do que por litro de gasolina”.

A Sulpetro, entidade que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul, lamenta mais um reajuste no setor. “Além do retorno da cobrança do PIS/Cofins sobre o diesel, iniciamos o ano com a elevação de preços em mais um combustível: o gás natural’, afirma o presidente do Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua.