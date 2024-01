Magnani projeta crescimento de 30% para este ano

De Caxias do Sul Após consolidar crescimento de 20% no exercício passado, a Magnani Luz e Energia, com sede em Caxias do Sul e filial em Torres, tem como estratégia elevar em 30% o faturamento de 2024. A expectativa é sustentada pelos cenários positivos para os setores de energia solar e mobilidade elétrica.O novo gerente comercial da companhia, Everton Rodrigues, avalia que 2023 demandou muita resiliência por envolver fatores como cenário econômico difícil, juros altos, guerras internacionais e adversidades climáticas que prejudicaram o agronegócio. Esse contexto exigiu estratégias assertivas para lidar com os mercados de iluminação, energia solar, equipamentos elétricos e mobilidade.A diversidade dos negócios é apontada por Rodrigues como fator decisivo para garantir o crescimento da empresa e não depender de apenas um setor, como o de usinas fotovoltaicas, que teve o desempenho desacelerado no ano passado em função dos juros altos que inibiram investimentos. Para 2024, a estimativa é que alguns segmentos voltem a performar com maior intensidade. “Com a queda dos juros e já dissipada a insegurança inicial do Marco Legal, o mercado de energia solar vai retomar com força em 2024”, avalia o gestor.Também projeta cenário favorável no nicho de carregadores de carros elétricos. Segundo Rodrigues, este segmento movimentará condomínios e toda a cadeia da construção civil. “Os prédios precisarão passar por readequação para receber recarga elétrica para veículos, e isso exige um olhar capacitado”, indica. Neste segmento, a empresa ainda tem o projeto de ampliar os pontos estratégicos da 1ª Rota do Veículo Elétrico, atualmente com nove estações de recarga em espaços comerciais envolvendo a Serra Gaúcha e o Litoral Norte.Rodrigues ainda inclui neste conjunto de cenários positivos as soluções elétricas e de iluminação para todo o tipo de público, desde indústria, construção civil, chegando ao consumidor final. “Há muito potencial a ser explorado. Temos tudo em Caxias do Sul, com altíssima qualidade. Não é necessário buscar fornecedores de fora”, relata.Em 2023, a Magnani inaugurou nova sede em Caxias do Sul, quadruplicando de tamanho a área física, agora de 6 mil metros quadrados. O investimento foi de R$ 15 milhões. Já a filial de Torres passou por modernização do layout interno. O quadro funcional vem ganhando reforços frequentes, encerrando 2023 com uma equipe de cerca de 120 profissionais.