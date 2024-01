Concurso do Hospital de Clínicas tem vagas com salários de até R$ 11 mil

Com objetivo de formar cadastro reserva, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) lança concurso para cargos de nível superior e médio. Os salários variam de R$ 4.018,30 a R$ 11.069,30 ao mês ou R$ 68,27 por hora, e as funções terão carga horária de 150 a 200 horas mensais.

inscrições até 15 de janeiro de 2024, por meio do site da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) Para participar, os interessados devem efetuar as, por meio do, organizadora da seleção, com taxa nos valores de R$ 82,00 a R$ 140,00.

A classificação dos candidatos inscritos será composta por prova escrita prevista para ser aplicada no dia 3 de março, prova prática somente para alguns cargos e análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital completo que consta em nosso site.

O prazo de validade será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.