Quando e como acessar as guias do IPTU de 2024 de Porto Alegre

Virada de 2023 para 2024 com conta batendo à porta dos moradores de Porto Alegre. Na terça-feira (2 de janeiro), primeiro dia útil do ano, detentores de imóveis já podem acessar as guias do IPTU nas plataformas digitais da Secretaria da Fazenda. Vai ser possível fazer isso e mais rápido pelo WhatsApp 51 3433-0156, opção 4.

LEIA MAIS: IPTU de Porto Alegre estará disponível pelo WhatsApp

Após gerar a guia, o contribuinte pode pagar o tributo com pix ou pelo código de barras, usando a conta do banco. O vencimento é 8 de fevereiro. O desconto de 11% vale para quem pagar até a data. A guia também é enviada por e-mail para quem cadastrou o endereço eletrônico.



A prefeitura informa que tem mais de 20 postos físicos para informações na cidade. Quem precisar emitir a guia impressa pode ir nas agências Tudo Fácil - Zona Norte, avenida Assis Brasil, 2611, Zona Sul, na avenida Wenceslau Escobar, 2666, no Centro de Referência do Idoso, na avenida João Pessoa, 1105, e na loja de Atendimento da Fazenda, na Travessa Mario Cinco Paus, no Centro.

Idosos que necessitarem receber a guia impressa podem solicitar através do WhatsApp (51) 3433.0156, opção 4, função 7.