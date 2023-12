Agrião é eleito a verdura mais saudável do mundo; saiba como é a produção no RS

Em pesquisa recente, realizada pelo Centers For Disease Control and Prevention (CDC), na Universidade William Paterson, em Nova Jersey (EUA), o agrião foi eleito o vegetal mais saudável do mundo. Dentre 47 frutas e vegetais analisados, foi considerado o mais completo nutricionalmente, recebendo a pontuação máxima na escala de avaliação.

Agricultura e Desenvolvimento Rural lideram propostas da Consulta Popular • LEIA TAMBÉM:

Como é a produção no RS

Apesar de ser extremamente saudável, o consumo de agrião pelos gaúchos é baixo, e vem diminuindo. "O gaúcho não gosta muito de verduras picantes, por isso não consome muito agrião. Isso é muito cultural, varia de região para região", diz o gerente técnico estadual adjunto da Emater/RS-Ascar, Luis Bohn.

Segundo Bohn, culturalmente, o Rio Grande do Sul prefere até mesmo outros legumes picantes como a rúcula e o radite. "Não há uma cultura de produção de agrião no Estado, perdendo até em termos de qualidade para outras verduras", afirma.

O ano de 2023 apresenta uma diminuição na produção em comparação com 2020. Neste ano, registrou-se utilização de 33,2 hectares de plantio à campo e 15,91 hectares de plantio em sistemas protegidos. Em 2020, o número era maior, chegava à 81 hectares à campo e 17 em sistema protegido. " Houve uma redução drástica. não é uma produção expressiva e talvez não tenha tanto apelo comercial", informa o técnico estadual.

Segundo o especialista, a maior parte da produção de agrião no RS acontece na região metropolitana. Em cidades como Viamão, Novo Hamburgo, Gravataí e Porto Alegre. Como é muito vezes produzido em sistemas, pode ser plantado o ano inteiro.

Vale ressaltar que sua produção representa uma parcela muito pequena em relação a agricultura do Rio Grande do Sul. "A produção total anual chega em torno de 710 toneladas ao ano. Representa 0,03% do volume total comercializado no CEASA. Para servir de comparativo, existem 5.500 hectares no Estado para o plantio de alface, que é bastante valorizado comercialmente", relata Bohn.

Benefícios para saúde

Apesar de não tão consumido, o agrião pode trazer diversos benefícios para aqueles que o consomem, conforme informa a nutricionista Viviane Braz. "Como todos os folhosos verde-escuro ele é rico em cálcio e vitamina C. Também é um antioxidante e anti-inflamatório potente."

O gosto amargo pode desagradar alguns, mas, segundo a especialista, essa característica possui função muito importante. "Todo alimento amargo ajuda a melhorar a produção das enzimas digestivas, que consequentemente ajudam na digestão", afirma.

Encaixando na alimentação

Para aqueles que possam ter dúvidas de como utilizar o agrião no dia a dia, aqui vão algumas dicas de nutricionistas para facilitar o uso:

• Substituir a couve no suco verde ou em panquecas;

• Fazer bolinho;

• Colocar em sopas, sanduíches e saladas.