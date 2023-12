Falta de energia atinge veranistas e moradores de Xangri-Lá

Veranistas e moradores de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, enfrentam falta de luz nesta quinta-feira (28). Na praia de Rainha do Mar, ocorre troca de postes na avenida Paraguassú.

https://ceee.equatorialenergia.com.br/desligamentos-programados Conforme a assessoria de imprensa da CEEE Equatorial, "alguns desligamentos estão programados para melhorias e manutenção". Maiores detalhes dos locais afetados podem ser conferidos através do site

O supermercado Big Bom, de Rainha do Mar, operava com um gerador ligado. Quem está trabalhando de forma remota e necessita de internet tem de recorrer ao 4G da rede móvel.

Conforme os trabalhadores no local, o retorno da energia deve ocorrer apenas no fim do dia. A CEEE Equatorial informa, ainda, que as manutenções programadas para os dias 30/12, 31/12 e 1º/01/24 serão reprogramadas, para não deixar ninguém sem energia durante os festejos de final de ano.

Veja os pontos afetados:

28/12, quinta-feira

Arroio Grande

Bagé

Butiá

Candiota

Capão da Canoa

Capão do Leão

Canguçu

Dom Pedrito

Imbé

Pelotas

Pinheiro Machado

Porto Alegre

Rio Grande

São Lourenço do Sul

Tavares

Xangri-lá



29/12, sexta-feira

Alvorada

Arroio Grande

Canguçu

Capão da Canoa

Capão do Leão

Dom Pedrito

Encruzilhada do Sul

Maquiné

Morro Redondo

Pelotas

Pinheiro Machado

Porto Alegre

São Jerônimo

São Lourenço do Sul

Tavares

Torres

Viamão