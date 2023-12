Consumidores buscam economizar na conta de luz

A elevação da temperatura no verão também implica, normalmente, no aumento do consumo de energia. Muito dessa demanda extra é motivada pelo uso intensivo de aparelhos como ares-condicionados, ventiladores e geladeiras. Apesar desses itens serem praticamente essenciais para enfrentar o calor nesta época do ano, as duas maiores distribuidoras gaúchas, CEEE Grupo Equatorial Energia e RGE, dão dicas para que os consumidores não vejam suas contas de luz encarecerem exorbitantemente nesse período.

Conforme informações das concessionárias, o valor da conta de energia pode subir de 20% a até 50% no verão, dependendo da região, do tamanho da família e dos hábitos de cada uma. As duas empresas reforçam que o ar-condicionado é uma personagem importante nessa questão do consumo de eletricidade. Se mantido ligado o dia todo, a CEEE Grupo Equatorial Energia calcula que o aparelho será responsável por 15% a 20% do consumo total de uma residência.

Para amenizar os gastos com o equipamento, a distribuidora sugere evitar que ele fique exposto ao sol e que seja instalado em local com boa circulação de ar. Durante seu funcionamento, o indicado é manter as janelas e portas fechadas, evitando a entrada de ar do ambiente externo.

O consumidor deve desligá-lo quando estiver fora do cômodo por muito tempo ou em dias de temperatura amena. A manutenção colabora para o bom desempenho do aparelho e a prevenção no gasto excessivo de energia. Por isso, se deve limpar sempre os filtros, pois a poeira impede a livre circulação do ar e faz o equipamento trabalhar mais, consumindo mais energia.

Se o calor torna o ar-condicionado um "inimigo" da economia, por outro lado a temperatura mais alta pode trazer vantagens quando o assunto é o chuveiro elétrico. Segundo dados da RGE, o produto lidera o ranking dos itens que mais consomem energia em uma habitação, sendo responsável por 25% a 35% dos gastos na conta de luz. No entanto, se configurado na posição "verão", a estimativa da concessionária é que ocorra uma redução de 30% no consumo.

O gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Walter Barbosa Júnior, salienta que a adoção de boas práticas, como manter o chuveiro desligado enquanto a pessoa se ensaboa, auxilia para que haja de fato uma economia relevante. Ele reforça que os hábitos de cada consumidor e os tipos de aparelhos utilizados irão definir o quanto os clientes serão impactados nos gastos com a conta de luz.

Barbosa Júnior lembra que o calor excessivo faz com que os aparelhos de refrigeração, como geladeira e ar-condicionado, consumam mais energia para entregar o mesmo conforto térmico ou a mesma temperatura para a qual estavam programados. Isso porque o motor precisa funcionar mais tempo para trocar calor com o ambiente, o que se reflete no aumento do valor da conta de energia, por isso é importante ajustar outros hábitos para buscar compensar esse incremento.

Uma medida que pode ser adotada pelos consumidores é aproveitar a iluminação natural e evitar acender as luminárias da moradia durante o dia, uma vez que ligadas elas representam de 5% a 15% do valor das faturas mensais de energia. Também é recomendado que, na hora da compra de um eletrodoméstico, se escolha produtos que possuem o selo de eficiência do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).