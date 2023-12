Sulpetro alerta para volta da cobrança de impostos federais sobre diesel

O Sulpetro, entidade que representa os postos de combustíveis do RS, chama a atenção para o retorno da cobrança integral de PIS/Cofins sobre o diesel, a partir de 1º de janeiro de 2024. O imposto estava zerado desde 2021, mas o governo federal antecipou parte do recolhimento ainda em setembro deste ano. E, em janeiro, o imposto volta a ser arrecadado integralmente: R$ 0,35 por litro de diesel.

“Os postos serão atingidos com o aumento dos valores, pois haverá uma diminuição no volume de vendas, já que o consumidor sentirá o impacto do acréscimo dos impostos”, comenta o presidente do Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua, através de nota divulgada pela assessoria de imprensa.

Ele acrescenta que há diversos agentes e fatores que interferem na composição de preços, como a oscilação dos valores do biodiesel, além dos ajustes de preços repassados por parte das companhias distribuidoras.