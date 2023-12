Porto Alegre e Caxias do Sul são os municípios que mais investem no RS

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, a cidade de Porto Alegre foi a líder dos investimentos no Rio Grande do Sul, entre os aportes feitos pelas prefeituras municipais, registrando valores liquidados na ordem de R$ 253,4 milhões. O volume de investimentos da capital gaúcha praticamente igualou-se aos valores aplicados no mesmo período de 2022, apresentando uma ligeira queda de 0,9%. Caxias do Sul ocupa a segunda posição desse ranking, com investimento de R$ 98,2 milhões, um crescimento de 32,9%.

As informações são da plataforma Compara Brasil, da Aequus Consultoria, que analisou 433 municípios gaúchos, de um total de 497. Levando em consideração as cidades que contabilizaram os 25 maiores investimentos, o incremento do montante somado foi 24,7% superior ao dos dez primeiros meses do ano passado, atingindo o resultado de R$ 1,38 bilhão. O desempenho representa aproximadamente 40% de todo o investimento realizado pelos municípios do Estado.

Ainda segundo o levantamento, houve alguns locais que tiveram altas relevantes nos desembolsos feitos, como Gramado, em que o investimento praticamente triplicou, passando de R$ 27 milhões para R$ 80,9 milhões. Outros destaques foram Passo Fundo (alta de 159,7%), Farroupilha (165,2%), Imbé (102,4%) e Nova Santa Rita (117,5%).

Por outro lado, alguns municípios enfrentaram declínios em seus investimentos. Nessa situação, encontram-se Canoas, que teve uma redução de R$ 109,4 milhões para R$ 89,9 milhões, uma queda de 17,8%. Além disso, Erechim registrou um recuo de 11,7%, e Bento Gonçalves teve uma diminuição de 4,2%.