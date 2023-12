RS quita 13º e deposita auxílio-refeição a servidores estaduais

O governo do Rio Grande do Sul quita, nesta quarta-feira (20), a segunda parcela do 13° salário dos servidores públicos. A primeira parcela, equivalente a 90% da gratificação natalina, havia sido depositada em 1 de novembro. As informações são do site do governo do Estado.

Conforme o Tesouro do Estado, a quitação abrange ativos (119 mil matrículas), inativos (167 mil), pensionistas (45 mil) e servidores vinculados a estatutos próprios, bem como os empregados públicos vinculados à administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas e privadas.



Com a antecipação feita em novembro, informou o Palácio Piratini, foi a terceira vez consecutiva que o 13º salário começou a ser pago antes da data prevista em lei. Também nesta quarta-feira, será depositado o auxílio-refeição referente a dezembro – o benefício será sempre pago no dia 20 de cada mês. O valor foi reajustado em novembro, passando de R$ 268,84 para R$ 366,60, e a coparticipação deixou de existir. O auxílio, antes restrito a algumas categorias, também passou a ser creditado para os servidores do Executivo gaúcho. Em maio de 2024, o valor do benefício será elevado para R$ 400, promete o governo estadual.

Em 11 de dezembro, foram depositados, em folha suplementar, os valores retroativos do auxílio-refeição referentes aos meses de outubro e novembro.