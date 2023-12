Morre o empresário Caburé, personalidade de Xangri-Lá

Morreu, nesta terça-feira (19), aos 90 anos, o empresário Luiz Carlos da Silva, mais conhecido como Caburé. Isto porque ele era presidente da seguradora de Porto Alegre que leva esse nome.

Caburé era um ícone no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Suas mansões, em Xangri-Lá, são pontos turísticos. Para muitas pessoas, todo verão, passar de carro pelas quadras da família é uma atração. Ferraris e outros carros de marca são expostos no jardim.

Diversas vezes, o empresário era visto sentado na varanda de uma das casas. O que chamava atenção é que, apesar de toda ostentação, não havia cercas nas residências.

A prefeitura de Xangri-Lá lamentou a morte. “O município de Xangri-Lá vem por meio desta expressar seu pesar pelo falecimento de Luiz Carlo da Silva, conhecido como Caburé!”, postou a administração em sua conta no Instagram.

O filho de Caburé, que é o atual CEO do grupo, José Luiz Mota, postou, há duas semanas, uma homenagem ao pai. “Obrigado Pai, por tudo que fizeste por todos nós e por muitas outras pessoas por esse mundo afora. Você é um Iluminado! Pedimos a Deus que em cada momento possamos ser instrumento de paz e amor no mundo, onde cada uma de nossas decisões sejam iluminadas com a luz da sabedoria, da verdade, da justiça, da bondade e da compaixão. Seguiremos sempre unidos!”, escreveu.

No site da empresa, há uma mensagem de Caburé sobre sua visão empresarial. “Desde o início de nossas atividades, optamos pela especialização no ramo de Seguros de Pessoas e, cada vez mais, acreditamos nos propósitos de nossos ideais: valorizar e cuidar da vida. Nossos clientes, muito além de comprar apólices de seguros, acreditam em nosso trabalho. Eles depositam em nossa instituição a sua confiança, a qual agradecemos e que, sem dúvida, é o nosso maior patrimônio”, teria escrito Caburé.

A causa da morte ainda não foi informada. O velório ocorreu no Crematório Angelus, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (20).