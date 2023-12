Porto Alegre foi 1ª cidade do Brasil a contar com McDonald's 24 horas

A icônica loja do McDonald's da avenida Silva Só, em Porto Alegre, completa 30 anos com uma comemoração no dia 20 de dezembro, a partir das 17h. O evento marca também a inauguração da área ampliada em 40 metros quadrados na unidade repaginada. A loja guarda muitas histórias, inclusive o fato de ter sido a primeira do Brasil a funcionar 24 horas.



Durante essas três décadas, o Méqui Silva Só consolidou-se como referência no País, figurando entre as lojas com maior volume de vendas, muitas vezes superando os grandes centros econômicos como Rio de Janeiro e São Paulo, conforme a assessoria de imprensa da marca. Além disso, a Silva Só tornou-se destaque internacional, como a loja de maior volume de carros em drive thru da América Latina.

"Nosso fluxo hoje é uma média de 2 mil vendas por dia. Temos uma estimativa de cerca de três pessoas para cada venda realizada, portanto é um grande volume de pessoas que passam pela loja. Só na madrugada, chegamos a receber cerca de 1,5 mil pessoas ao dia", destaca Antonio Maria Rocha, franqueado do McDonald’s e proprietário da loja.



O Mc da Silva Só também foi o primeiro restaurante McDonald’s aberto durante a madrugada do Brasil (fora de aeroporto). “Na época, por volta de 1997, eu tinha dois filhos em idade de sair, ir a festas. Como eu costumava levá-los e buscá-los nas madrugadas, percebi que eles e os amigos saíam com fome, e na época só havia alguns trailers com comidas de procedência duvidosa na cidade. Daí pensei: por que não trazer essa gurizada pra Silva Só?", lembra o empresário, através de nota.



A reforma da loja conta com novidades significativas, inclusive voltadas para o meio ambiente. O novo Méqui Silva Só conta com telhado verde e reaproveitamento de água dos ares condicionados, além da aquisição de uma composteira para reduzir ao máximo a produção de lixo do restaurante. Ainda, a nova unidade terá um espaço pet-friendly no novo salão recém-inaugurado.