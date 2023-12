CEEE Equatorial inaugura nova agência em Guaíba

Os clientes da CEEE Grupo Equatorial Energia de Guaíba contam com um novo espaço para buscar atendimento a todas suas demandas junto à concessionária. Em nota, a distribuidora informa que a unidade, localizada na Rua Santa Catarina, nº 75, tem capacidade para realizar mais de 200 atendimentos por dia.

São seis posições de atendimento atender às demandas dos clientes, além de um espaço digital, que conta com tablets à disposição dos usuários para o autoatendimento. “Com esta nova estrutura, reforçamos nosso foco no cliente e na atenção a todas as suas necessidades no que se refere aos nossos serviços”, destaca o Executivo de Relacionamento da CEEE Grupo Equatorial Energia, Alessandro da Silva Trindade.



Na unidade, os clientes poderão realizar diversos serviços da companhia, entre eles:



• Emissão de 2ªvia de fatura.

• Troca de titularidade.

• Alterações de cadastro.

• Pedidos de ligação e religação.

• Geração de contrato de renegociação.

• Cadastramento/cancelamento de fatura eletrônica.



A companhia também segue à disposição em seus demais canais de atendimento:



- Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/

- Tel.: 0800 721 2333

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).