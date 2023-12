Aceleradora Ventiur aporta R$ 550 mil na Captur

A aceleradora Ventiur, que se conectou com a startup Captur durante a edição deste ano da Gramado Summit, decidiu fazer um aporte de R$ 550 mil na empresa, que tem a sua sede em Pelotas (RS) e está focada em transformar ativos reais em tokens acessíveis para investidores.

Especialmente focada no setor de energia renovável, a Captur busca simplificar o processo de investimento, criando tokens vinculados a ativos reais no setor de energia limpa.

O processo de investimento está em fase inicial. A aceleração iniciou em dezembro e terá duração de nove meses. A startup está atualmente em estágio de pré-seed, no momento iniciando tração na receita para escalar.

"No evento, em uma conversa no nosso estande com o William de Rosso, da Ventiur, decidimos abrir a rodada de captação entendendo que seria um parceiro chave no nosso momento de empresa. A partir disso, a rodada se concretizou e hoje estamos muito felizes em anunciar que somos parte do time de startups da Ventiur", comenta o CEO da Captur, Mauricio Souto Allemand.

A Gramado Summit está confirmada para 2024, de 10 a 12 de abril. O evento já conta com nomes garantidos para os palcos de conteúdo, como Mari Maria (influenciadora), Romero Rodrigues (Headline), Natalia Beauty (NB Group), Christiano Faig (Microsoft) e Yuri Mussoly (Tiktok). São esperados 500 palestrantes, 700 empresas expositoras e 15 mil participantes.