Plataforma P-32 chega ao Estaleiro Rio Grande para ser desmantelada

plataforma P-32 chegou nesta quinta-feira (14) ao Estaleiro Rio Grande, onde será desmantelada ao longo dos próximos 12 meses. A informação foi divulgada por nota da Ecovix, proprietária do estaleiro gaúcho. A embarcação, que fazia parte do sistema de produção da Petrobras e foi arrematada em leilão pela produtora de aço Gerdau em julho, é a maior unidade marítima a passar por esse processo no Brasil, em um novo modelo de destinação sustentável da petrolífera.

A operação para a chegada a P-32 foi bastante complexa, envolvendo mais de 50 profissionais, entre pessoas a bordo da embarcação, dos navios de praticagem e equipes em solo. Foram necessários mais de dois meses de preparação para realizar a movimentação, que contou com a participação da Portos RS, da Marinha do Brasil e da Praticagem da Barra.

Conforme o diretor operacional da Ecovix, Ricardo Ávila, trata-se de um trabalho extremamente complexo, pois a plataforma pesa mais de 40 mil toneladas. A P-32 ocupará boa parte do dique seco do local, que é o maior da América Latina. Durante os próximos 30 dias, a unidade começará a ser preparada para o início efetivo do corte das estruturas, que acontecerá com o dique vazio.



Reciclagem verde



A P-32 é a primeira unidade da Petrobras a seguir o novo modelo de reciclagem sustentável de plataformas da Petrobras, que acompanha todas as etapas do trabalho, desde o recebimento até a destinação final dos resíduos. De acordo com o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, esse modelo reforça o compromisso internacional da empresa com a sustentabilidade e a transição energética justa.

A plataforma foi adquirida em leilão pela Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, que contratou a Ecovix para o desmantelamento. Na parceria estabelecida, a desmontagem das estruturas ocorrerá no estaleiro. Na sequência, a Gerdau utilizará a sucata metálica gerada como matéria-prima para produção de aço em sua unidade de Charqueadas. Outros materiais serão enviados para descarte seguro e correto, com praticamente 100% da unidade sendo reciclada.

A Gerdau é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina, transformando mais de 11 milhões de toneladas de material em aço anualmente, e cerca de 71% do aço produzido pela companhia é proveniente do processo de reciclagem. O diretor de matéria-prima e florestas da Gerdau, Carlos Vieira, ressalta que o aço é um item infinitamente e 100% reciclável.



Retomada consistente



O trabalho, de acordo com a nota da Ecovix, coroa os esforços de retomada da empresa que, nos últimos anos, vem diversificando suas atividades, com destaque para os reparos de embarcações. Vários trabalhos foram realizados desde 2021, com destaque para a sonda ODN I, da Foresea, que mobilizou mais de 700 pessoas neste ano.

diretor-presidente do Grupo Ecovix, Robson Passos, enfatiza que companhia está levando sua expertise para diversos setores da área naval. Para o desmantelamento da P-32, serão mais de 200 postos de trabalho gerados, com possibilidade de ampliação nos próximos meses.



P-33 chegará em 2024



A P-32 chega a Rio Grande no momento em que foi anunciado mais um avanço na estratégia da reciclagem da Gerdau: a empresa venceu, no fim de novembro, o leilão da plataforma P-33, que também será desmantelada no Estaleiro Rio Grande.

A embarcação, que era utilizada no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, tem aproximadamente 337 metros de comprimento, 54,5 metros de largura e cerca de 45 mil toneladas. A Gerdau utilizará a sucata metálica gerada como matéria-prima para a produção de aço na unidade industrial de Charqueadas, enquanto outros materiais, não metálicos, serão descartados corretamente, alcançando praticamente 100% de reciclagem da unidade. A P-33 deve chegar ao estaleiro em meados de 2024 e, assim como na P-32, o desmantelamento levará cerca de um ano, com a geração de 200 empregos.