Porto Alegre é segunda em ranking de investimentos das cidades do Sul

Os municípios da Região Sul do Brasil investiram em torno de R$ 20,1 bilhões em 2022, um incremento de 66%, se comparado com o ano anterior. Entre as três cidades que mais desembolsaram estão Curitiba (PR), com R$ 898,9 milhões, Porto Alegre (RS), com R$ 500,8 milhões, e Joinville (SC), com R$ 252,4 milhões.

Os dados são da MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, publicação lançada pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Em relação a 2021, a capital gaúcha verificou um aumento de 19,5% no volume de investimentos no ao passado.

A economista responsável pelo anuário da FNP, Tania Villela, ressalta que, de uma maneira geral, o desempenho em 2022 é comparado com uma base mais baixa de 2021. “Porque, além de ser o primeiro ano de mandato (dos prefeitos), os municípios ainda estavam saindo da pandemia de coronavírus”, recorda.

Ela detalha que o levantamento realizado analisa os investimentos que as cidades realizam através dos orçamentos municipais. Tania explica ainda que as prefeituras fazem esses aportes com dinheiro próprio e também com os recursos que recebem de transferências de capital do estado e da União. Esse montante é utilizado em ações como obras e compras de equipamentos, não contando, por exemplo, gastos com pessoal.

No ranking nacional, Porto Alegre ocupa a 15ª posição, que é liderado por São Paulo, que registrou no ano passado um investimento na ordem de R$ 9,1 bilhões. Levando em consideração o Brasil inteiro, os investimentos municipais bateram um novo recorde em 2022, com R$ 103,56 bilhões, ultrapassando o último pico, de R$ 88,16 bilhões, registrado dez anos antes. Os valores apontados no estudo são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os dez maiores investimentos do Sul em 2022:

1º Curitiba (PR) - R$ 898,9 milhões

2º Porto Alegre (RS) - R$ 500,8 milhões

3º Joinville (SC) - R$ 252,4milhões

4º Araucária (PR) - R$ 237,6 milhões

5º Chapecó (SC) - R$ 230,5 milhões

6º Florianópolis (SC) --R$ 212,5 milhões

7º Canoas (RS) - R$ R$ 212,2 milhões

8º Itajaí (SC) - R$ 206,6 milhões

9º Jaraguá do Sul (SC) - R$ 198,3 milhões

10º Maringá (PR) - R$ 193,7 milhões

Fonte: MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil