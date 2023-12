Feira do Espumante reúne 60 expositores no BarraShoppingSul

A Feira do Dia Estadual do Espumante acontece entre os dias 14 e 17 de dezembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Serão mais 60 expositores e a expectativa dos organizadores é que o evento receba cerca de 20 mil pessoas durante os quatro dias.

De acordo com o coordenador geral da Feira do Dia Estadual do Espumante, José Armando Paschoal, essa é uma oportunidade para que as pessoas conheçam a qualidade dos vinhos e espumantes brasileiros. "As pessoas podem degustar, fazer cursos", apontou. O horário de funcionamento da feira é das 15h às 21h e as inscrições nos workshops, que terão parceria de enólogos e vinícolas gaúchas, podem ser realizadas 30 minutos antes do início de cada um.

Nesta edição, a Feira do Dia Estadual do Espumante, em referência ao Dia do Espumante, criado pela Lei estadual nº 12.330, em 2005, terá uma atração especial: Festival de Natal, com espaço dedicado à gastronomia italiana e produtos coloniais, além de vinhos, espumantes e sucos de uva. Atrações musicais também estão confirmadas. A entrada no evento é gratuita.

Na abertura da feira, dia 14, às 19h, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, receberá a homenagem Amigos do Vinho, comenda para quem contribui com o setor vitivinícola. "Homenageamos todos que se esforçam para divulgar o vinho nacional. E o Jornal do Comércio está conosco desde o início", disse Pascoal. O coordenador geral da Feira do Espumante visitou o JC nesta quinta-feira (7).