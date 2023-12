Conselheiros tomam posse na Federasul

A Federação de Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul (Federasul) realizou nesta quarta-feira (6) a posse dos integrantes dos conselhos Superior e Fiscal para a gestão 2024/2025. A solenidade foi realizada durante o Tá na Mesa no Palácio do Comércio. O Conselho Superior terá 40 integrantes e o Fiscal será composto por seis associados. A posse foi coordenada pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, e pelo presidente do Conselho Superior da entidade, Humberto Ruga. Eles foram eleitos na assembleia realizada no dia 22 de novembro. O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, foi eleito para atuar no Conselho Superior da Federasul para o biênio 2024/2025.

De acordo com as disposições estatutárias da Federasul, os integrantes dos conselhos Superior e Fiscal terão o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da entidade, fazendo cumprir as seguintes finalidades: ser guardião do estatuto social; ouvidor da classe produtiva por meio de manifestações de entidades filiadas de todo o Estado e protetor da manifestação da vontade soberana da assembleia geral. O termo de posse dos novos conselheiros foi assinado pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, e pelo presidente do Conselho Superior, Humberto Ruga.

Integrantes do Conselho Superior

Giovanni Jarros Tumelero - diretor-presidente do Jornal do Comércio

Aldair João Basotti - Garden Studio Offices

Alexandre Gadret - Rede Pampa dse Comunicação

Ana Lúcia Santos - Advocacia Ames e Santos

Ângela Baldino - Textus Comunicação

Carlos Alberto Merigo - Merigo & Cia Ltda

Cassiano Scheibe Vailatti - Carazinho Veículos

César Anderle - Anderle Transportes

Cleudir Luis Sturmer - D'Cândido Ambientes e Top Life

Darci Martins - Comercial de Combustíveis Martins

Dorival Joaquim Perozzo - Comseg Comunicação

Douglas Luís Santin - Comercial Le Mans

Elmar Carlos Hadler - Hadler & Hasse

Gildo Viegas Tavares - Tavares e Panizzi Sociedade de Advogados

Gilson Becker -Abastecedora de combustível Becker

Írio Piva - Elevato

Jocélio Nissel Cunha - Escritório Contalex Cunha Serviços Contábeis

José Carlos Silveira - Gecon Gramado Engenharia

José Paulo Boelter - Sugar Shoes Indústria de Calçados

José Paulo Soares Martins - Mais Valor Produções

Júlio César Batistella - Batistella Comércio e Representações

Luiz Carlos Stefani - Grupo Stefani

Madeleine Rossi de Moraes Hilbk - Imobiliaria Vila Rica

Marco Antônio Silva - Silva Corretora de Seguros e Imóveis

Maria Elena Pereira Johannpeter - ONG Parceiros Voluntários

Mauro Tschiedel - Usina Info Eletrônica e Robótica

Oreno Ardêmio Heineck - O.Ardêmio Heineck & Cia Ltda

Paulo Miguel Vasques - Pharma Pura Farmácia

Paulo Roberto Telesca Bertinetti - Wilson Sons/Tecon

Paulo Sérgio Pinto - Rede Pampa

Pedro Carrer - PC Holding Participações

Renata Casagrande Galiotto - Ciamed Distribuidora

Renato Lauri Scheffler - Reinigend Química do Brasil

Siegfried Koelln - Ska Automação

Sílvia Regina Canan - Sílvia Regina Canan Empreendimentos Imobiliários

Valdir Mattos - Mattos Indústria e Serviços Elétricos

Vicente Geremia - Angeza Assessoria de Cobrança

Vinicius Piva - Evoluolabs

Vitor de Conti - De Conti Com e Representações

Walter Lídio Nunes - Parcom Participação e Consultoria

Integrantes do Conselho Fiscal

Alexandre dos Santos Valente - Capital Auditoria Contábil e Fiscal

Eduardo Sinigaglia - Sinigaglia Contadores Associados

João Verner Juenemann - Juenemann Corporate Governance - Eireli

João Veiga da Rocha Neto - Valian Contabilidade e Assessoria

Marco Antônio Palermo - Multicon Auditoria e Assessoria Contábil

Paulo Rogério Martinez Soares - Capital Auditória Contábil e Fiscal