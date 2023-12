Pedidos em bares e restaurantes crescem até 30% em fins de semana com feriados

Um estudo realizado pela Thirky, empresa que desenvolve campanhas publicitárias para grandes marcas, mostrou que os pedidos em bares e restaurantes aumentam cerca de 30% nos fins de semana acompanhados de feriados. O levantamento foi feito em 30 mil estabelecimentos de todo o Brasil, incluindo do Rio Grande do Sul.

A Thirky é a primeira empresa do Brasil a inserir propagandas de produtos diretamente dos cardápios digitais, influenciando o cliente no momento de decisão de compra, antes de fazer o pedido no restaurante. Com o uso tecnologia de monitoramento, é possível definir a quantidade de acessos aos cardápios digitais dos estabelecimentos. Os dados mostram um aumento de 25% a 30% nos acessos durante os fins de semana acompanhados de feriado. No dia 2 de novembro, a alta foi de 28%, e no feriado do dia 12 de outubro, de 25%.

“Este é um dado importantíssimo para entender o comportamento do consumidor. Com ele, as organizações alimentícias, assim como as grandes marcas presentes nos cardápios digitais, podem criar estratégias para fomentar a preferência do consumidor”, comenta Daniel Callirgos, sócio-fundador da Thirky.

Além desta pesquisa, a Thirky já conseguiu definir outros dados para a indústria do consumo, como as variações dos pedidos em dias de chuva, por exemplo. Um dos levantamentos da empresa apontou que o acesso aos cardápios digitais através dos QR Code’s podem ultrapassar mil por minuto. “Um estudo recente com mais de mil consumidores indicou que quase 60% das pessoas preferem acessar os menus de forma digital. Isso é uma mudança no padrão de comportamento. As empresas devem acompanhar essas tendências para se destacarem no mercado”, destaca Callirgos, citando levantamento feito pela a Galunion, empresa especializada em alimentação, em parceria com o iFood sobre a preferência aos cardápios digitais.