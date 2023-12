Programa BRDE Labs RS premia projetos de quatro startups

BRDE Labs, realizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul em parceria com a Universidade Feevale, premiou, na tarde desta segunda-feira (4), quatro startups nesta quarta edição do programa. Com espaço no Instituto Caldeira, o evento teve a presença do governador Eduardo Leite, do vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior e do reitor da Feevale, Cleber Prodanov.

Por meio da Feevale Techpark e com apoio de empresas parceiras, o programa capacitou, através de cursos e mentorias, fornecendo ferramentas que validaram as soluções propostas, aproximando os empreendedores de grandes empresas. Foram mais de 120 inscritos e 14 finalistas nas áreas de Indústria, Comércio e Serviços, Tecnologia da Informação, Saúde e Agronegócio. As quatro escolhidas receberam prêmios em dinheiro, que totalizam R$ 170 mil, conforme a ordem de classificação.

A vencedora, Blix - Soluções em Tecnologia, recebeu R$ 84.627,87. A startup desenvolve aplicativos em um modelo de aluguel para produtores de conteúdo focados em bem-estar. A partir das escolha, um dos três sócios, Roberto Muniz, projeta triplicar o faturamento da empresa até o final de 2024. “Com esse prêmio poderemos automatizar alguns processos e investir em marketing”, festejou um dos criadores, ao citar que a startup tem apenas 1,4 meses.

A segunda colocada, a Painel Constru, é uma plataforma de orçamentos para construção civil, grátis e com cashback, e recebeu R$ 42.313,94. A terceira das três startups de Porto Alegre, Lemon go Inteligência em Vendas, que ficou com R$ 26.446,21, auxilia empresas a avaliar o comportamento do cliente para melhorar o desempenho. A quarta colocação ficou com a Biosens, com o prêmio de R$ 5.867,73, de São Leopoldo. Ela atua em processos que vão da pesquisa à comercialização de dispositivos de testes no ponto de atendimento.

Para a diretora de Inovação da Feevale, Daiana Monzon, não é apenas o valor em dinheiro que conta. “As empresas saem maiores do que chegaram”, observou. Daiana explicou que várias delas foram encaminhadas para MBAs, propostas empresariais e Fundos de Investimentos interessados.

Após entregar o prêmio à primeira colocada, o governador Eduardo Leite falou da importância do Estado investir em talentos e retê-los no Estado. “Além de ter ao lado um banco parceiro para que as boas ideias se viabilizem, também é preciso um ambiente acolhedor que respeite as pessoas. Não há desenvolvimento sem avanços civilizatórios”, observou Leite ao citar que o Estado tem em seu DNA a inovação por conta da qualidade das nossas universidades e do empreendedorismo local.