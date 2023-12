Captable é a 1ª plataforma a captar R$ 100 milhões

Será que o 'inverno das startups' está ficando no passado? Depois de um período de recursos abundantes, especialmente em 2021, os anos seguintes foram de arrefecimento nos aportes, especialmente 2023.

Mas, alguns sinais já apontam para uma recuperação, mesmo que ainda gradual. Um deles é o resultado no setor de equity crowdfunding. A Captable, maior plataforma de investimentos em startups do Brasil, acaba de alcançar o marco de R$ 100 milhões em captações de startups. Com isso, a empresa tornou-se a primeira plataforma a atingir esse valor no País.

Em operação desde julho de 2019, a Captable já impulsionou 60 startups com aportes de 7,5 mil pessoas que investiram desde R$ 1 mil, R$ 100 mil e R$ 1 milhão. A maior rodada de captação ocorreu com a agritech gaúcha, Cowmed, que recebeu R$ 5,9 milhões de 500 investidores.

Outras rodadas de destaque foram da Zletric (R$ 5 milhões em 1h30min, o recorde em tempo de fechamento), Beeva (R$ 4,5 milhões) e Simple&Co (R$ 3,5 milhões). Entre as rodadas, a plataforma também foi responsável pela captação da Trashin, cleantech que foi a primeira startup brasileira a superar R$ 1 milhão em investimentos em quatro horas.

O cofundador e CEO da Captable, Paulo Deitos, explica que o objetivo da plataforma é conectar investidores e startups que tenham potencial para serem os próximos cases de sucesso como aconteceu com Alter, adquirida pelo Méliuz; Wuzu, comprada pela 2TM, do Mercado Bitcoin; e Finansystech, adquirida pela Celcoin - as aquisições trouxeram retorno médio de 197% aos investidores, uma média de 92,7% ao ano nos três casos.

O empresário explica que as startups passam por um processo criterioso de seleção para garantir a segurança dos investidores. "Muitas vezes, esse processo demora seis meses - do início das reuniões até a abertura da captação, que pode atingir a meta em menos de 24h, como foi o caso do Ciclo Orgânico, cleantech de compostagem", explica.

A Captable também foi a primeira plataforma de investimentos a operar no mercado subsequente - uma espécie de mercado secundário com características próprias - com o lançamento do Captable Marketplace. Através do recurso, é possível vender títulos e comprar participação em uma startup de outro investidor, caso tenha investido nos últimos 24 meses.

A empresa também foi a primeira plataforma a atingir R$ 1 milhão transacionados em mercado subsequente. "O Marketplace proporciona uma forma rápida e simples para os investidores negociarem títulos de investimento em startups. Por meio deste recurso, os investidores têm maior liquidez para seus investimentos em startups. Essa marca é mais uma prova de que é possível facilitar as negociações de participações em novas ideias", comenta Deitos.