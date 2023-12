Operação complexa movimenta região portuária de Rio Grande para chegada da plataforma p-32

porto de Rio Grande nesta semana. Dezenas de profissionais de diferentes órgãos e empresas participarão do processo para a chegada da plataforma de petróleo P-32, que chegará até sexta-feira (8) ao Estaleiro Rio Grande, da empresa Ecovix, onde será desmantelada Uma operação complexa vai movimentar a região donesta semana. Dezenas de profissionais de diferentes órgãos e empresas participarão do processo para a chegada da plataforma de petróleo P-32, que chegará até sexta-feira (8) ao

O trabalho envolve mais de dois meses de preparação para que a embarcação da Petrobras, que tem mais de 40 mil toneladas, desloque-se em segurança até o dique do Estaleiro. Os esforços unem a Portos RS, Marinha do Brasil, Praticagem da Barra e diversas empresas. "É um dos movimentos mais complexos que já tivemos na região. Inclusive o acesso ao canal do porto de Rio Grande ficará interrompido por algumas horas. Estamos tomando todas as medidas para que a operação seja concluída com máxima segurança", destaca o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima.

Entre 50 e 70 pessoas estarão envolvidas no deslocamento da P-32, entre profissionais de praticagem e equipes de solo. Para a chegada da plataforma, foram implementadas medidas como o monitoramento em tempo real da correnteza oriunda da Lagoa dos Patos. A embarcação chega ao Estaleiro Rio Grande para ser totalmente desmantelada, sendo a maior unidade marítima a passar por esse processo no país. A plataforma foi adquirida pela Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, que contratou a Ecovix, proprietária do estaleiro, para a desmontagem.

No trabalho, que levará cerca de um ano, a sucata metálica será utilizada como matéria-prima pela Gerdau para produção de aço em suas usinas de Charqueadas e Sapucaia do Sul. Outros materiais serão enviados para descarte seguro, com praticamente 100% da unidade sendo reciclada, em um processo ambientalmente responsável. Mais de 200 vagas de emprego serão geradas com a operação.

plataforma P-33 também será desmantelada no estaleiro "É um enorme avanço para toda a região, que se coloca numa condição ímpar no setor naval, contribuindo com a geração de empregos, renda e colocando Rio Grande como referência na destinação sustentável de plataformas", enfatiza Estima. Além da P-32, a. O resultado do leilão foi anunciado no dia 1º, com a Gerdau como vencedora do certame.

A embarcação deve chegar em meados de 2024 e, assim como na P-32, o processo levará cerca de um ano, com a geração de 200 empregos. "São notícias muito positivas, que dão um novo impulso ao Polo Naval do Rio Grande, trazendo ótimas perspectivas para toda a região", comemora o prefeito do Rio Grande, Fábio Branco.