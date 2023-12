Polícia Civil realiza operação que envolve ex-gestores da Cooperativa Piá

Após uma investigação que teve duração de dois meses, a Polícia Civil de Nova Petrópolis realizou nesta quinta-feira (30) a "Operação Via Láctea", com o objetivo de apurar denúncias de irregularidades cometidas pela antiga administração da Cooperativa Piá. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Petrópolis, Feliz e Dois Irmãos. A operação contou com a participação de policiais civis de Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Gramado, Taquara, Dois Irmãos e Feliz.

Segundo o delegado Gustavo Celiberto, da 2ª Delegacia Regional de Polícia, a ação policial foi realizada em razão de denúncias de má gestão e proventos fraudulentos na antiga administração da Cooperativa. Ninguém foi preso na operação policial, mas houve a apreensão de documentos, telefones celulares e equipamentos de informática na casa das pessoas ligadas à Cooperativa Piá. Os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Fábio Idalgo Peres, da Delegacia de Nova Petrópolis, as investigações começaram a partir de um relatório técnico independente referentes às contas da Piá. A partir disso e com base em informações levantadas pela Polícia Civil em investigações realizadas nos meses de outubro e novembro, a Justiça autorizou a operação de busca e apreensão. Segundo Peres, a investigação terá continuidade. "A ação para verificar as irregularidades na empresa é a primeira parte do nosso trabalho que terá prosseguimento", destaca.

A investigação da Polícia Civil apura uma associação de pessoas que desempenhava funções na Cooperativa Piá. Os investigados teriam informações privilegiadas e recebiam benefícios acima da média, ganhando valores vantajosos e acima do mercado. Os mandados de busca e apreensão de documentos e telefones celulares atingiram ex-integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Além disso, o Poder Judiciário autorizou o bloqueio de bens dos acusados, entre imóveis e veículos, além de valores em dinheiro em contas dos envolvidos nas investigações, o que totaliza em torno de R$ 15 milhões. Além disso, os investigados não podem se desfazer de bens, como imóveis e em torno de 50 veículos que estão na lista dos bloqueios autorizados pela Justiça.

Em nota, sobre a operação da Polícia Civil de Nova Petrópolis, coordenada pelo delegado de Polícia Civil Fábio Idalgo Peres, a Cooperativa Piá afirma que está cooperando com as autoridades. Desde que assumiu a diretoria da Cooperativa, em junho de 2023, a nova gestão tem como premissa trabalhar de forma transparente, e vem auxiliando nas investigações compartilhando o que é solicitado. A assessoria de imprensa da Cooperativa Piá informa que não haverá mais nenhum posicionamento sobre a ação policial.