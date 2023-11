Pás de 79 metros viajam de caminhão por rodovias gaúchas

As pás para a montagem dos aerogeradores do Parque Eólico Coxilha Negra, da CGT Eletrosul, aos poucos são transportadas do Porto de Rio Grande em direção à Fronteira, e chamam a atenção na BR-392 quase junção com a BR-116. Na manhã desta quinta-feira (30), o transporte de três delas era feito de caminhão no trecho entre Rio Grande e Pelotas.

O primeiro lote, com 20 delas, chegou a Rio Grande, vindo por transporte marítimo desde o Nordeste, no dia 15 de novembro Cada uma dessas pás tem mais de 79 metros.

A expectativa é de que, a cada mês, novos lotes sejam descarregados no complexo gaúcho até atingir o total de 216 pás previstas para o empreendimento da CGT Eletrosul.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concedeu as autorizações para a implantação e a exploração das centrais geradoras do Parque Eólico Coxilha Negra da CGT Eletrosul em agosto do ano passado. Na ocasião, a empresa informou que o investimento estimado na iniciativa era de R$ 2,1 bilhões, incluindo o fornecimento dos aerogeradores, a instalação do sistema de transmissão e as obras civis.



A usina, que está sendo construída em Santana do Livramento, deve ser concluída no próximo ano e terá uma potência instalada de 302,4 MW, suficiente para atender a cerca de 1,5 milhão de consumidores.